Celia Molina Sagunto, 11 OCT 2026 - 07:00h.

Andrea Téllez es la madre de Neizan, un niño valenciano que nació con parálisis cerebral por no hacerse una cesárea a tiempo

Andrea, la persona con la mayor indemnización por negligencia médica en España: "No hay dinero que pague lo que le han hecho a mi hijo”

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Andrea Téllez es la madre de Neizan, un niño valenciano que, por culpa de una negligencia médica, nació con parálisis cerebral, retraso madurativo, epilepsia, problemas de visión y dificultades para alimentarse por sí mismo. Cuando ella tenía 22 años, ingresó, en el Hospital de Sagunto para dar a luz a su primer hijo. Sin embargo, lo que se suponía que iba a ser un procedimiento normal, se convirtió en auténtica pesadilla: un parto de más de 40 horas durante el cual, el bebé sufrió una grave falta de oxígeno (hipoxia).

Según ha explicado esta madre en una entrevista con Informativos Telecinco web, su cesárea se retrasó tanto que Neizan nació en un "estado crítico". Tenía menos de 60 pulsaciones por minuto, no respiraba por sí mismo y presentaba una tensión arterial muy baja. La falta de oxígeno durante el parto había provocado "un daño neurológico irreversible". A pesar de eso, cuando despertó de la intervención, los médicos le dijeron que el niño "estaba bien".

Pero, 24 horas después, le vio ingresado en la UCI en unas condiciones que jamás olvidará: "Cuando vi a mi hijo, 24 horas después de dar a luz, estaba con una manta térmica y con los ojos tapados. Fue horrible encontrarle en ese estado", ha recordado.

Neizan nació con parálisis tras más de 40 horas de parto

Tras llevar el caso a los tribunales, y después de que un juez determinara que se habían producido una "cadena de errores" que no propició el procedimiento correcto: la "extracción fetal inmediata mediante cesárea", la justicia estableció que la familia de Neizan debía ser indemnizada con 13,3 millones de euros. De esa cantidad, 6.106.275 euros corresponden al capital y el resto a intereses de demora. Se trata de la mayor indemnización dictada en España por una negligencia médica.

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Desde entonces, la vida de Andrea gira alrededor de los cuidados de un niño que necesita "asistencia constante". Neizan tiene ahora siete años. No camina. Necesita máquinas para ayudarle a respirar y en invierno las infecciones respiratorias complican todavía más su situación. "Cada vez, los cuidados de Neizan se hacen más difíciles", explica Andrea en su entrevista.

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"No camina y necesita máquinas para respirar"

También necesita fisioterapia, logopedia y actividades destinadas a reforzar su tono muscular. Va a un colegio adaptado y acude a la piscina. La logopedia es especialmente importante para trabajar algo tan básico como la alimentación: aprender a tragar. Para su madre, incluso moverlo de un lugar a otro se ha convertido en un dilema cotidiano. “Para poder trasladarlo, lo cogemos en brazos nosotros, pero cada vez pesa más y es más complicado. Necesitaríamos una máquina para poder trasladarlo”, añade.

El problema es que la indemnización todavía no ha llegado íntegramente. Por ahora, la familia solo ha recibido una cuarta parte de los 13,3 millones fijados en la sentencia y el caso continúa pendiente de los recursos correspondientes. Mientras tanto, Andrea sigue trabajando. Lo hace los fines de semana en una pizzería y en una gasolinera. De lunes a viernes, su tiempo está dedicado principalmente a sus hijos y, especialmente, a Neizan. La ayuda que recibe por cuidar de él asciende a 450 euros.

“No hay dinero en el mundo que pague el daño que le han hecho a mi hijo. Yo preferiría que esté sano a percibir esa indemnización. Nos sirve para cubrir todas las terapias, ya que la Seguridad Social no cubre la mayoría debido a que hay mucha lista de espera”, concluye Andrea. “Estaba muy ilusionada por ser madre, y esto me ha hecho ser fuerte. Y no me puedo permitir el lujo de venirme abajo, porque toda mi fuerza va para mi hijo”, sentencia.