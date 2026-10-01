La madre, enfermera del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, quedó posteriormente en libertad con cargos y medidas cautelares

Piden rastrear los móviles de los padres del bebé maltratado de Barcelona para ver si alguno se quedó a solas con él

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El padre del bebé de seis semanas maltratado en Barcelona ha dicho este jueves ante el juez que lo investiga "no ser consciente" de haber hecho daño a su hijo y que tampoco cree que lo hiciera la madre, y ha apuntado a una posible "negligencia" de él o de ella para explicar unas lesiones "involuntarias".

El hombre ha prestado declaración hoy a petición propia ante la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona que investiga a los padres del bebé por malos tratos y agresión sexual, los cuales ingresaron en prisión provisional tras su detención el pasado mes de marzo.

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La madre, enfermera del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, quedó posteriormente en libertad con cargos y medidas cautelares, mientras que el padre sigue en prisión preventiva, y ambos negaron en anteriores declaraciones ante el juez haber maltratado a su hijo.

Niega haber maltratado de forma "voluntaria" al bebé

Durante su declaración, que ha durado unas dos horas y en la que ha respondido a todas las partes, ha negado haber maltratado de forma "voluntaria" al bebé, y ha sugerido una posible "negligencia", como apretarlo muy fuerte o tras admitir que en una ocasión lo zarandeó, según han explicado fuentes jurídicas y judiciales.

El bebé, que ingresó en la UCI del Hospital Vall d'Hebron el pasado 16 de marzo, presentaba graves lesiones en el fémur, en las costillas, anales y cerebrales, y en estos momentos vive con una familia de acogida bajo tutela de la Generalitat.