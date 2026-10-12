El joven se desembarazó de ella y cumplió su objetivo: saltar la valla y sentarse junto al tigre, que no será sacrificado.

El hombre muerto por el ataque de un tigre en un zoo de Londres habría entrado voluntariamente en el cercado

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La tragedia en un zoo de Yorkshire Wildlife Park sigue copando titulares, aún con la sorpresa de que un joven saltara una valla con el objetivo de encararse con un tigre. El resultado fue fatal para él. Hoy se sabe, según ha desvelado The Telegraph, que una madre con dos hijos intentó frenar al joven para que cometiera esa imprudencia, pero este se desembarazó de ella y cumplió su objetivo: saltar la valla y sentarse junto al tigre. El zoo es del tipo en que los animales viven en espacios abiertos, sin rejas.

El joven, que ahora se cree que tenía necesidades especiales, comenzó a rezarle al tigre, inclinándose ante él. El tigre, un poco desorientado, se puso en alerta. Adoptó una actitud de acecho. Pero el joven, como si estuviera en trance, no reaccionó. Hasta que el tigre se acercó a él. Y finalmente fue atacado mortalmente.

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Charlotte Pywell, cuidadora del parque, declaró al Telegraph: "No sé quién era el hombre ni qué lo hizo sobresaltarse. No fue culpa del tigre en absoluto. Era solo otro juguete. Todos los cuidadores estamos desolados".

El tigre no será sacrificado porque no tuvo ninguna culpa

El parque confirmó en un comunicado que el tigre no sería sacrificado y que se encontraba sano y salvo. Se trata de un tigre siberiano, una especie en peligro de extinción. Llamado Altai, llegó al parque en marzo de 2025 procedente de un zoológico de Noruega.

Dan Swaine, director ejecutivo de Urbanismo del Ayuntamiento de Doncaster, ha "lamentado profundamente el incidente ocurrido este fin de semana y ha mostrado sus condolencias a todos los implicados, incluidos los familiares y seres queridos de la persona que perdió trágicamente la vida, los testigos del incidente y el personal del Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, así como los servicios de emergencia que actuaron con rapidez.

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“Como autoridad competente en materia de concesión de licencias para el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, puedo confirmar que, en cumplimiento de nuestras obligaciones legales, el ayuntamiento ha iniciado una investigación sobre salud y seguridad. También estamos colaborando con diversos organismos, incluyendo la policía y los servicios de salud, y estamos brindando apoyo al Parque de Vida Silvestre de Yorkshire en respuesta al incidente", señala en un comunicado.

La seguridad pública es una "parte integral" de las normas que regulan los zoológicos en el Reino Unido, pero los riesgos vinculados al "comportamiento impredecible" de los visitantes nunca podrán eliminarse por completo, según han afirmado los expertos.

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El doctor Campbell Murn, antiguo miembro del comité de expertos del gobierno para los zoológicos y profesor de Ciencias de la Conservación en la Universidad de Reading, afirmó que este tipo de incidentes siguen siendo poco frecuentes, pero que una normativa más estricta podría ayudar a mitigar aún más los riesgos.

En los zoológicos que albergan animales salvajes peligrosos, "el diseño de los recintos cumple con las normas establecidas y el personal recibe formación en respuesta a emergencias. Su formación se actualiza periódicamente y cuentan con protocolos de respuesta inmediata y muy rápida ante incidentes de emergencia, ya sea una fuga en el zoológico o situaciones muy excepcionales como esta”, afirmó. “Los sistemas de seguridad relacionados con animales salvajes peligrosos son mucho más complejos”, afirmó. “Existen normas muy claras que indican el tamaño y la altura de los recintos destinados a animales salvajes peligrosos.”

El parque zoológico abrió sus puertas en 2009 y el recinto de los tigres lo hizo en 2011. Los visitantes pueden observar a los felinos desde un sendero en lo alto del cercado donde se encuentran.