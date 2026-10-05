Claudia Barraso 05 OCT 2026 - 17:01h.

El animal arrolló a la mujer hasta hacerla caer, pero no continuó con el ataque y la herida pudo pedir ayuda

Un jabalí entra en una residencia de Balaguer, en Lleida y hiere a una trabajadora

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Una mujer de 67 años ha resultado herida por el ataque de un jabalí en Soraluze, en Guipúzcoa, cuando estaba dando un paseo por la carretera que enlaza el caso urbano con la cima del monte de Karakate.

Los hechos se produjeron a las 10:00 de la mañana del domingo. Según ha confirmado ‘El Diario Vasco’, la mujer herida conoce perfectamente la zona y está acostumbrada a salir a andar por el lugar donde sufrió el ataque del jabalí.

Según ha podido confirmar el mismo medio, el animal se abalanzó sobre ella tras salir de la carretera desde una zona donde había muchos árboles y arbustos. Cuando fue embestida por el jabalí, la mujer cayó al suelo, sufriendo heridas en diversas partes de su cuerpo, pero el animal decidió no seguir atacándola.

La herida se pudo levantar por su propio pie e irse a buscar ayuda. Los servicios de emergencia no tardaron en llegar hasta el lugar donde le había indicado que se encontraba la herida y, tras atenderla y comprobar que estaba estable, decidieron trasladarla hasta el Hospital de Donostia.

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Los vecinos relacionan el ataque con una batida de corzos cerca de la zona

La mujer, de 67 años, continúa hospitalizada en el centro médico recuperándose de las heridas, pero “fuera de peligro”, según confirmaban fuentes del Consistorio local al medio mencionado anteriormente.

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Por su parte, tras salir a la luz el ataque de jabalí a una vecina, por la localidad no tardó en extenderse la hipótesis de que podría estar relacionado con una batida de corzos que se había llevado a cabo esa misma mañana en la parte alta del barrio de San Andrés. Sin embargo, se realizó en un valle diferente situado a cuatro o cinco kilómetros del lugar donde se produjo el ataque del jabalí.