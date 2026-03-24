Claudia Barraso 24 MAR 2026 - 18:24h.

Una madre y su hija sufren el ataque de un mastín cuando estaban paseando por un monte de Guipúzcoa

Un policía nacional fuera de servicio salva a un vecino de Cangas del ataque de dos perros: la víctima recibió 50 puntos de sutura

Compartir







Dos vecinas de Soraluze, en Guipúzcoa, han sido atacadas por tres perros cuando iban caminando de camino a Karakate. Estaban pasando cerca de una chabola cerca de un aparcamiento de un monte, cuando los tres animales, dos de ellos de la raza mastín, fueron a por ellas.

Su madre, viendo el peligro y las intenciones de los perros, protegió a su hija. Ha tenido que recibir varios puntos de sutura en un muslo, donde fue mordida por un mastín. Afortunadamente, no ha tenido que lamentar más daños que la herida en el muslo y otros rasguños en el brazo y la espalda. La joven, que se encontraba a escasos metros de la madre, fue arrollada por uno de los perros, pero no sufrió ningún daño, según confirma 'El Diario Vasco'.

PUEDE INTERESARTE Un vecino de Marbella evita una tragedia tras el ataque de un perro a dos niños en el paseo marítimo: hay cuatro heridos

Cuando la joven cayó al suelo, no sufrió más daños ni fue atacada por el perro ya que los dueños se dieron cuenta de que los animales se habían escapado y pudieron controlar a sus perros. De hecho, ellos mismos atendieron en un primer momento a la mujer herida y la trasladaron hacia la ladera del monte, donde le esperaba un amigo de ella para llevarle al hospital.

Tiene intención de denunciar lo ocurrido

Una vez en el centro sanitario, la mujer recibió varios puntos de sutura en el muslo, donde el perro le mordió. Los médicos también exploraron a la menor para asegurarse de que no había sufrido ningún tipo de daño cuando se cayó. Este ataque se puso en conocimiento el alcalde del lugar, quien ha reconocido que se mantiene en contacto con ambos y aclara que el “Ayuntamiento adoptará las medidas que tenga que adoptar”.

La mujer herida ha confesado que tiene intención de denunciar los hechos a la Ertzaintza cuando se recupere para que situaciones como estas no se vuelvan a producir. Las autoridades también están al tanto de lo ocurrido ya que una de las patrullas fue hasta el lugar de los hechos el mismo día del incidente.