Un hombre de 92 años ha sido rescatado en helicóptero esta tarde tras caer a unas rocas de difícil acceso en Sanxenxo

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Un hombre de 92 años ha sido rescatado en helicóptero esta tarde tras caer a unas rocas de difícil acceso en la zona de la playa de Area de Agra, en Dorrón (Sanxenxo), según ha informado el servicio de emergencias 112 Galicia.

El hombre, que sufrió un golpe en la cabeza, estaba consciente cuando fue trasladado en el helicóptero Pesca I, de Gardacostas de Galicia, al hospital Álvaro Cunqueiro, ha especificado el concello de Sanxenxo, que ha explicado que fue una hija la que encontró el hombre caído tras confirmar que no estaba en casa.

Los servicos de emergencia consideraron necesaria la evacuación por el aire

Sobre las 14:15 horas, el 112 Galicia fue alertado por Urxencias Sanitarias de Galicia-061 de la caída del hombre y, tras valorar la situación desde el lugar, los servicios de emergencias confirmaron que era necesaria una evacuación por aire, al ser una zona escarpada, para lo que se movilizó al helicóptero Pesca I.

En el operativo también participaron Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, la Policía Local y el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Sanxenxo.