Un familiar ha sido el que ha visto el cuerpo del hombre sin vida a unos 100 metros del puente de Rande

Encuentran un cadáver dentro de un coche en la zona donde buscaban a Hicham, desaparecido desde hace más de un mes en El Vendrell

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Un equipo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil y un familiar han localizado a unos 100 metros del puente de Rande el cuerpo sin vida del hombre desaparecido desde este lunes en la localidad pontevedresa de Redondela.

Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado, que han señalado que fue trasladado por efectivos del GEAS al pantalán desde el que había salido su barco. Las autoridades habían activado un operativo de búsqueda del individuo que había desaparecido y cuyos familiares habían denunciado que no tenían noticias suyas. Finalmente, ha sido un familiar, en una de estas búsquedas el que ha encontrado el cuerpo del desaparecido sin vida en las proximidades del río Rande

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Según informó el 112 Galicia, sobre las 19.30 horas de este martes, un amigo del desaparecido contactó con Emergencias para informar de que no conseguía contactar con él desde el día anterior. Por el momento, ni los familiares ni las autoridades han confirmado la identidad o edad del hombre desaparecido, tampoco las circunstancias de su desaparición o en las posibles causas de su muerte.

Se había ido a ver a un amigo con una embarcación

Esta persona se había desplazado a la vivienda de su amigo, en la zona de la parroquia de Cedeira, y comprobó que el hombre no estaba y que tampoco estaba la embarcación tipo zódiac que habitualmente tiene amarrada en un pantalán próximo. Se desconoce si el hombre pudo sufrir un accidente con la embarcación con la que salió a ver a su amigo.

Según relataba el alertador, el hombre suele emplear esa lancha para acceder a un barco y la zódiac sí estaba al lado del barco, pero no había rastro de su propietario. Finalmente, el operativo de búsqueda, en el que participaron también efectivos del helicóptero Pesca 1, ha localizado el cuerpo sin vida en las proximidades del puente de Rande.