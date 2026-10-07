Encuentran el cadáver de una persona dentro de un coche que ha sido hallado volcado en la riera de la Bisbal

La búsqueda de Hicham, un vecino de El Vendrell que desapareció con su coche hace 18 días: "Parece que se lo tragó la tierra"

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Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición localizado en el interior de un vehículo volcado en la riera de la Bisbal, en El Vendrell, en Tarragona, cerca de la carretera TV-2127, que conecta el núcleo urbano con la zona de playa.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para averiguar la causa de la muerte. Según las fuentes, constaba una denuncia previa por la desaparición tanto del propietario del vehículo como del coche. Hace más de un mes que buscan a Hicham de 46 años, desaparecido en la zona donde han encontrado el cadáver. Lo que se sabía hasta el momento es que desapareció con su vehículo y su familia estaba muy preocupada por él.

Hicham D., de 46 años, desapareció hace más de un mes días en El Vendrell, en Tarragona. Vecino de este municipio desde hace muchos años y trabajador de una importante empresa de Barcelona, su rastro se perdió el pasado 21 de agosto y desde entonces no hay noticias sobre él. El hombre desapareció con su vehículo, un Volkswagen Golf azul. La plataforma Adonay ofrece apoyo a su familia durante la búsqueda. Asimismo, SOS Desaparecidos ha activado una alerta en redes sociales para pedir colaboración ciudadana.

El entorno de Hicham, muy preocupado ante su inexplicable desaparición

El entorno de Hicham no encuentra una explicación a que desapareciera de repente sin dejar noticias. Jorge Adonay, presidente de la plataforma Adonay, lo describe como un hombre trabajador, muy arraigado en El Vendrell y con una vida estable en España: "Desapareció de la noche a la mañana, parece que se lo tragó la tierra". Este miércoles 9 de septiembre está prevista una batida en el municipio tarraconense y las inmediaciones para intentar localizar el coche de Hicham y obtener alguna pista sobre su paradero.

Hay preocupación en la localidad y se están sumando muchos voluntarios. Según la información difundida por la plataforma Adonay, Hicham mide aproximadamente 1,72 metros, es de complexión normal, tiene los ojos marrones y el pelo negro. La última vez que se le vio vestía pantalones cortos, camiseta y sandalias.