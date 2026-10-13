Activan el plan de emergencia por el vuelco de un camión con armas en la A-4002 en Granada

El vuelco del camión ha obligado a cortar la carretera A-4002 por motivos de seguridad

El camión se encuentra visiblemente rajado a la altura del cruce que hay en el restaurante Padilla

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El vuelco de un camión cargado con armas ha obligado a cortar la carretera A-4002 que une el barrio de El Fargue con Granada capital, vía en la que se concentran agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Tedax, y ha provocado que la Junta active la fase de preemergencia, situación operativa 0.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias andaluz, Antonio Sanz, ha activado a las 15:07 horas de este martes la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas.

Los bomberos esperan la actuación de los TEDAX

La Junta ha reaccionado así al vuelco de un camión en la carretera A-4002, vía que permanece cortada al tráfico por motivos de seguridad. En la zona permanecen trabajando agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que también ha activado a los Tedax por las características de la carga del camión accidentado, que portaba armas.

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La Junta ha pedido a cualquier ciudadano que esté en la zona que mantenga la distancia de seguridad y siga las indicaciones de los servicios de emergencia desplegados en la zona.

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Bomberos de Granada actúa en prevención en la zona a la espera de que lleguen los TEDAX, que manipularán los explosivos para hacerlos seguros y poder retirarlos. El camión se encuentra visiblemente rajado a la altura del cruce que hay en el restaurante Padilla, a una distancia considerable de las viviendas, según informa 'Ideal'. Los vigilantes de seguridad de la fábrica se han sumado al dispositivo para delimitar el tráfico.