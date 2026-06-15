Claudia Barraso 15 JUN 2026 - 16:53h.

Un camión acaba perdiendo el control, invadiendo un carril y termina volcando provocando horas de retenciones en la A-7

Muere un hombre y otros cinco resultan heridos, uno de ellos grave, en un accidente de tráfico en Zurbarán, Badajoz

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Un camión ha sufrido un grave accidente en la carretera A-7, a su paso por San Roque y en sentido Málaga, obligando a cortar la circulación por el punto kilométrico 1105 y ha provocado kilométricas colas de tráfico en la zona.

En las imágenes se observa como el camión va saliéndose incluso de la vía hasta que pierde el control por completo, acaba invadiendo el resto de carril hasta volcar y quedar en la vía bloqueando ambos sentidos. Los conductores que iban detrás suya llevaban observando durante algunos minutos comportamientos extraños en su forma de conducir, advirtiendo lo que terminó pasando en varias ocasiones.

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El accidente se produjo en torno las 12:40, pasando la primera vía de servicio de San Roque, según ha confirmado el medio ‘Diario Área’. Las causas del accidente aún no han trascendido, pero el camión estaba haciendo movimientos raros, invadiendo el arcén e incluso el otro sentido, poniendo en peligro a los demás turismos que estaban circulando por la misma carretera.

Horas y horas de retenciones

El tráfico ha sido desviado desde el accidente por la vía de servicio, con la señalización habilitada en el entorno del incidente. Algunos de los conductores que se encontraban en la zona, han permanecido durante horas retenidos tras el accidente. El conductor del camión accidentado ha tenido que ser trasladado al hospital en ambulancia.

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Por el momento, no ha trascendido más información de por qué el vehículo volcó después de haberse salido del arcén y tener que girar tan bruscamente esquivando al resto de turismos que circulaban por otros carriles. Los servicios de emergencia evacuaron al conductor en ambulancia hasta un centro sanitario, pero no han confirmado el estado actual del hombre ni las posibles lesiones que haya podido sufrir.

La circulación por la A-7 a la altura de San Roque sigue siendo muy complicada, ya que todavía no se ha recuperado la normalidad y que es una de las principales conexiones entre el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Las autoridades acudieron inmediatamente con el objetivo de poder despejar la vía, retirar los restos del camión volcado y abrir una salida opcional para el resto de conductores.