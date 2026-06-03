Patricia Martínez 03 JUN 2026 - 12:17h.

El camión estaba maniobrando para cambiar de sentido cuando acabó volcando en la carretera

Los vecinos ayudaron a los equipos de emergencia a recuperar a los animales que se habían dispersado

Compartir







Sandiás, OurenseMinutos antes de las siete de la mañana, algunos vecinos de la parroquia de Piñeira de Arcos, en Sandiás, se vieron sorprendidos por los intensos chillidos de unos cerdos. El sonido venía de la carretera N-525, donde un vehículo de transporte de ganado había volcado, tras una salida de vía.

Según ha informado la Guardia Civil de Ourense, el camión de transporte porcino, que circulaba dirección a Santiago, estaba realizando un cambio de sentido, para dirigirse hacia Benavente, cuando al maniobrar, se metió en la explanada de un restaurante y acabó volcando.

PUEDE INTERESARTE Mueren cinco policías forales en un accidente de tráfico tras chocar una furgoneta con un camión cisterna en Elgoibar, Guipúzcoa

El conductor del camión da negativo en las pruebas de alcohol y drogas

El conductor del vehículo resultó herido leve y fue atendido en el mismo lugar del accidente por efectvos de Emergencias del 061. Dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Mientras tanto, los cerdos asustados escaparon del camión, desperdigándose por la vía, los arcenes y los campos cercanos.

El camión transportaba 180 cerdos y la mayoría de ellos han sido recuperados vivos, pero no se descarta que haya animales heridos o fallecidos en la zona y bajo la estructura del camión accidentado, que permanece volcado en la vía a la espera de ser retirado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Vecinas de la zona han contado como escucharon chillar a los cerdos, y cuando llegaron al lugar, descubrieron que muchos de ellos ya habían salido del camión por “instinto de supervivencia”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los trabajos para la recuperación de todos los animales afectados y la retirada del camión accidentado todavía continúan en la carretera N-525, a la altura del km 206, donde se produjo el accidente, y donde el tráfico continúa afectado.

Los efectivos del parque comarcal de Emerxencias de Xinzo, ayudados por agentes de la Guardia Civil, y los propios vecinos de la zona, han recuperado gran parte de los animales que habían salido del camión y los están reuniendo en una finca cercana, para evitar que siguieran en la vía.