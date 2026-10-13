Un hombre de 95 años fallece en el incendio de una vivienda en Barcelona

El servicio de urgencias y emergencias sociales de Barcelona se ha activado para atender a los familiares de la víctima.

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Un hombre de 95 años ha fallecido en el incendio de una vivienda en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona ocurrido este martes por la tarde, según ha informado el Ayuntamiento de la capital catalana.

Los Bomberos han recibido a las 18:00 horas el aviso del incendio que se había declarado en una vivienda de la segunda planta del edificio ubicado en el número 2-4 de la calle Portbou.

Ocho dotaciones de los Bomberos de Barcelona se han desplazado al lugar y a las 18:33 horas han dado el incendio por extinguido. Al lugar también han acudido efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación.

El servicio de urgencias y emergencias sociales de Barcelona se ha activado para atender a los familiares de la víctima.