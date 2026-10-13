Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

Un hombre de 95 años fallece en el incendio de una vivienda en Barcelona

Bomberos Cataluña
Un hombre de 95 años fallece en el incendio de una vivienda en Barcelona. Archivo
Compartir

Un hombre de 95 años ha fallecido en el incendio de una vivienda en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona ocurrido este martes por la tarde, según ha informado el Ayuntamiento de la capital catalana.

Los Bomberos han recibido a las 18:00 horas el aviso del incendio que se había declarado en una vivienda de la segunda planta del edificio ubicado en el número 2-4 de la calle Portbou.

PUEDE INTERESARTE

Ocho dotaciones de los Bomberos de Barcelona se han desplazado al lugar y a las 18:33 horas han dado el incendio por extinguido. Al lugar también han acudido efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación.

El servicio de urgencias y emergencias sociales de Barcelona se ha activado para atender a los familiares de la víctima. 

Temas