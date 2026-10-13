Iryo suprime cuatro trenes para el miércoles 14 de octubre entre Madrid y Barcelona tras el incendio de un AVE

Los pasajeros afectados han sido reubicados en otros trenes de la compañía

Un incendio en un vagón de un AVE en Ricla, Zaragoza: restablecen parcialmente la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

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La compañía de trenes Iryo ha suprimido cuatro servicios de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona para el miércoles 14 de octubre. El anuncio se ha realizado después de que el servicio ferroviario se viera interrumpido el lunes 12 por la tarde a causa de un incendio en la cabina de cola de un AVE de Renfe que realizaba el trayecto Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes-Figueres.

En un comunicado Iryo ha anunciado la reubicación de los pasajeros afectados a otros servicios de la compañía para así minimizar las molestias causadas a los viajeros. Los trenes cancelados son el 6081, 6320, 6161 y 6190, cuyos pasajeros serán reubicados en los trenes 6091, 6281, 6130, 6014, 6151, 6171 y 6200.

A los pasajeros afectados se les ha informado de los cambios a través de los canales de comunicación habituales de la compañía. En caso de no estar de acuerdo con la modificación, los clientes podrán optar por cambiar su billete o cancelarlo con la devolución íntegra del importe pagado.

El incendió interrumpió la circulación durante varias horas

Si bien la circulación entre Madrid y Barcelona comenzó a recuperarse tras la extinción del incendio en el AVE, la circulación está restablecida parcialmente y los trenes únicamente circulan por una vía. Además, los trenes que circulan por la ruta afectada tienen una limitación temporal de velocidad de 80 kilómetros por hora y marcha a la vista en determinados tramos.

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El incendio en el AVE de Renfe se produjo a la altura de Ricla, Zaragoza, en torno a las 16.05 horas del lunes y los 283 pasajeros que viajaban en el tren fueron evacuados sin que se registrasen heridos siguiendo el protocolo frente a incendios.

Por otra parte, las labores de retirada del material afectado y reparación de la infraestructura continúan realizandose.