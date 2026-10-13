Gonzalo Barquilla 13 OCT 2026 - 19:37h.

La plataforma Adonay afirma que Rami entró a la recepción del Hotel Ciutat de Granollers y que cruzó por una boda en ese área

El mapa de la desaparición de Rami: la cámara de un hotel lo sitúa a las afueras de Granollers y los avistamientos llegan a Barcelona

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La búsqueda de Rami, el niño de 12 años con autismo desaparecido en Granollers la madrugada del 4 de octubre, vuelve a poner el foco en el Hotel Ciutat de Granollers, donde el menor fue captado por las cámaras de seguridad alrededor de las 03:15 horas. Jorge Adonay, presidente de la plataforma Adonay, sostiene que el pequeño entró en el establecimiento y llegó hasta la zona del ascensor. Los investigadores de los Mossos d'Esquadra entienden que salió del edificio, mientras Adonay insiste en que es necesario contrastar las grabaciones para reconstruir su recorrido.

La Plataforma Adonay tiene previsto desplazar este miércoles a varios de sus miembros, acompañados por una coordinadora de SOS Desaparecidos, para rastrear los alrededores del hotel y revisar una zona que podría no haberse explorado en profundidad.

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Mientras continúan las labores para encontrar al menor, su madre, Faouzia Benouizi, atraviesa momentos de desesperación. Según ha indicado Adonay a la web de 'Informativos Telecinco', la mujer "tiene una corazonada de que su hijo sigue vivo", aunque "teme que pueda estar encerrado con alguien". No obstante, se trata de una sospecha personal que, por el momento, no cuenta con indicios públicos que permitan confirmar un secuestro.

Las cámaras del hotel, una pieza clave para reconstruir el recorrido de Rami

Rami, que convivía con su madre en un piso, salió de su casa en la calle Bartomeu Serrat Argemí de Granollers sobre las 02:30 horas de la madrugada dcel 4 de octubre. Poco después, según Adonay, el menor habría entrado en el Hotel Ciutat de Granollers tras asustarse por los truenos cuando ya se encontraba en la calle. El niño habría avanzado hasta el ascensor, pero finalmente habría dado media vuelta y salido de nuevo al exterior. En los primeros días de la búsqueda, la familia había explicado que la última imagen confirmada lo mostraba caminando por una calle paralela a las vías ferroviarias, no sobre los raíles. Ahora, la reconstrucción de lo sucedido en el hotel y sus alrededores es una de las cuestiones que queda por esclarecer.

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Adonay destaca que aquella madrugada se celebraba una boda multitudinaria cerca del hotel, una circunstancia que abre nuevas preguntas sobre el recorrido del pequeño. Por ahora, no ha trascendido que alguno de los asistentes haya aportado información sobre Rami o que alguien haya explicado haberlo visto abandonar el lugar. En las inmediaciones también se encuentran los juzgados y otros edificios que podrían disponer de cámaras de seguridad, como una gasolinera. El contraste de esas grabaciones puede ayudar a determinar por dónde se movió el menor después de salir de casa y cuál fue su último recorrido conocido.

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Adonay prepara una nueva batida junto a SOS Desaparecidos

El entorno de campo próximo al hotel ya ha sido rastreado con drones y con la participación de unos 600 voluntarios, según explica el presidente de la plataforma. Sin embargo, Adonay considera que todavía podría haber algún punto de interés que no se haya revisado suficientemente y por eso quiere volver a inspeccionar algunas zonas próximas. El objetivo es comprobar si queda algún espacio que pueda aportar una pista sobre el paradero del niño.

"Pocos días después de la desaparición entramos en tres fincas, a dos establos, y estuvimos gritando el nombre del niño por muchos más sitios, pero no encontramos nada", relata Adonay sobre las primeras batidas. El responsable de la plataforma destaca la implicación de los vecinos y de personas llegadas desde otros municipios para ayudar a la familia: "Está siendo impresionante cómo se está volcando la gente con esta búsqueda". Los equipos de emergencia continúan rastreando distintos puntos de Granollers y sus alrededores, con especial atención a los cursos fluviales y a las zonas próximas al lugar donde se perdió el rastro del menor. No está descartado por completo que pudiera sufrir un accidente durante el temporal de tormentas que se registró aquellos días.

La madre de Rami insiste en la vulnerabilidad del niño

Faouzia Benouizi ha participado en directos de la Plataforma Adonay para pedir que la búsqueda de su hijo no se detenga. La madre se encuentra completamente angustiada después de nueve días sin noticias.

Desde Adonay trasladan a este medio unas declaraciones de Faouzia donde insiste en la vulnerabilidad del niño a pesar de su constitución física: "No puede defenderse, aunque es fuerte, alto y grande, no puede defenderse". Un tío materno del menor, Youssef Benouizi, ha planteado asimismo la posibilidad de que Rami se subiera a un coche durante las horas posteriores a su desaparición. La familia considera que, por sus dificultades para comunicarse y pedir ayuda, el menor podría seguir a alguien que le ofreciera subir a un vehículo. No obstante, tampoco hay información confirmada públicamente que permita establecer que esto haya ocurrido.

Barcelona, una pista que la familia no quiere descartar

La familia tampoco ha cerrado la posibilidad de que Rami se desplazara hasta Barcelona, donde ya fue localizado en una desaparición anterior tras viajar en tren. Según explicó su prima Soraya, el niño siente una especial fascinación por los trenes y otros medios de transporte. Por eso, los familiares y los voluntarios también han colocado carteles en estaciones y otros puntos de la capital catalana para intentar obtener alguna pista sobre sus movimientos.

Los Mossos d'Esquadra han investigado posibles avistamientos, entre ellos el aviso de una persona que aseguró haber visto al menor junto a un hombre en la zona de La Rambla de Barcelona y otra pista relacionada con la estación de Besòs Mar, de la línea 4 del metro. Ninguno de estos avisos ha permitido confirmar su paradero. Las autoridades recuerdan que Rami tiene 12 años, mide 1,73 metros, es de piel morena, tiene una constitución gruesa y lleva el pelo corto y rizado. Cuando salió de casa vestía una camiseta turquesa y un pantalón corto deportivo naranja. Los Mossos piden que cualquier persona que pueda aportar información sobre su posible paradero contacte con el 112.