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Sucesos

Trasladado al hospital un policía local atropellado mientras estaba de servicio en Quintanar del Rey, Cuenca

Hospital Unviersitario de Albacete
El agente ha sido trasladado al Hospital Universitario de Albacete. Europa Press
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Un Policía Local de 51 años que estaba de servicio ha sido trasladado este martes al Hospital General Universitario de Albacete tras ser atropellado por un turismo en la calle Príncipe de Quintanar del Rey (Cuenca).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 14.02 horas.

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Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital, que se ha encargado del traslado al hospital, además de un médico de urgencias y Policía Local.

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