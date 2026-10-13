Claudia Barraso 13 OCT 2026 - 17:00h.

El menor de 15 años atropellado tuvo que ser evacuado de urgencia al hospital de la localidad cordobesa

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Un menor de 15 años ha sido evacuado de urgencias al Hospital de Pozoblanco este martes después de haber sido atropellado por un coche en la misma localidad de Córdoba.

Los hechos han ocurrido pasadas las ocho y media de la mañana, coincidiendo con la entrada de muchos niños al colegio. De hecho, el atropello se ha producido a la entrada de un centro educativo al que se dirigía el menor antes de haber sido arrollado por el vehículo, según ha confirmado el medio ‘El Día de Córdoba’.

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Los servicios de emergencia han confirmado que el atropello se ha producido cuando el menor estaba cruzando un paso de cebra en bicicleta en la calle San José de la localidad pozoalbense. A las 8:40 de la mañana, el menor de 15 años fue atropellado en este lugar, a la entrada del colegio Virgen de Luna.

Fueron varios testigos de lo ocurrido quienes atendieron primero al menor, arrollado por el coche y quedando tendido en el suelo. Además, muchos de ellos dieron el aviso al servicio de emergencias que acudió rápidamente hasta el lugar hasta conseguir estabilizar al menor y poder trasladarle al hospital.

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La Policía ha recogido el testimonio de los presentes

Además, hasta el lugar de los hechos también han acudido una patrulla de la Policía Local de Pozoblanco que se ha encargado de recoger imágenes y testimonios de las personas que habían presenciado lo sucedido para determinar con exactitud lo que había ocurrido detalladamente.

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El niño de 15 años, según ha confirmado el mismo medio, ha sido atendido en el mismo sitio donde ha tenido lugar el atropello. Una vez que los servicios de emergencias han podido estabilizar al menor, le han evacuado en ambulancia al Hospital Valle de Los Pedroches, en Pozoblanco.

Por el momento, no se conoce con exactitud cuál es el pronóstico del menor y si ha tenido que necesitar de intervención quirúrgica o si, por el contrario y tras una valoración médica, ha podido volver a su casa después de lo sucedido.