El usuario ha golpeado una de los accesos al coche de cola y ha provocado que el material invadiera parcialmente la vía contigua

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Un solo pasajero ha provocado este mediodía la paralización total de los servicios de Cercanías en la Costa. El hombre habría roto una ventana y activado el freno de emergencia de un Cercanías Fuengirola-Málaga. Según un testigo, también amenazó a varios viajeros. El tren se detuvo y los pasajeros tuvieron que esperar otro convoy.

La circulación de la línea C1 de Cercanías del Núcleo de Málaga había permanecido interrumpida entre las 12.00 y las 12.16 horas aproximadamente.

Un testigo muestra un vídeo en redes sociales en el que se puede ver cómo un hombre joven con una gorra y ropa deportiva rompe el cristal de una puerta y accionaba el freno de emergencia del vagón en el que viajaba, ante la mirada atónita del resto de pasajeros. según informa el diario Sur. "Por su culpa han tenido que parar el tren y hemos tenido que esperar al próximo para reubicarnos", se lamenta el viajero, quien además asegura que este individuo ha amenazado previamente a varias personas.

La circulación se restableció una vez que el autor fue desalojado y se pudo recomponer la puerta.