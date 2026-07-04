Los dos ataques de tiburones se produjeron solo a 10 minutos de distancia y con un día de diferencia

El desgarrador mensaje del joven que intentó salvar a su novia del ataque de un caimán: "No te merecías morir así"

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Marcela Vitoria de Lima Santos, una joven de 19 años, fue atacada por un tiburón tigre mientras nadaba en la, en Recife, al noreste de Brasil. Según informa 'Clarín', perdió una extremidad y ahora está ingresada en el mismo hospital donde se encuentra un niño de 11 años que fue mordido por un escualo un día antes.

La joven se encontraba en la playa con la familia y los amigos cuando ocurrió el ataque, según el diario brasileño 'O Globo'. Su primo, Jonas Andre de Lima, la sacó del agua y pidió ayuda a gritos: "Me metí al agua porque vi que se estaba alejando, la agarré del brazo y la traje de vuelta, tirando de ella, nadando hacia la orilla. Estaba gravemente herida y ya había perdido la pierna".

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"Hubo que amputarle la pierna a la altura del muslo", dijo el cirujano sobre la joven

El doctor Mike Andrade estaba de vacaciones en esa plaza y prestó los primeros auxilios a la joven. Le aplicó un torniquete en la zona afectada con un vendaje comprensivo para detener la hemorragia. Los bomberos y el Servicio Móvil de Emergencias (SAMU) la trasladaron al Hospital da Restauracao en Recife, el mismo al que fue ingresado el niño que perdió una extremidad apenas un día antes. El ataque del menor se produjo a 10 minutos de distancia.

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El director del hospital, el cirujano Petrus de Andrade Lima, indicó que Marcela llegó a la unidad en estado crítico de "shock hemorrágico profundo" y tuvo que ser operada de emergencia. "Hubo que amputarle la pierna a la altura del muslo, perdió mucha sangre y existe una segunda preocupación a la que se enfrentan todos estos pacientes que sufren una mordedura de animal: el riesgo de infección", afirmó el experto.

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"En pacientes que sufren hemorragias tan graves, donde existe riesgo inminente para la vida, debemos detener el sangrado, y en el caso de extremidades, especialmente extremidades amputadas como la suya, los torniquetes salvan vidas", aseguró. Al finalizar la intervención quirúrgica, se trasladó a la joven a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde continúa su tratamiento y observan su evolución.

"No dejaba de suplicarme que no lo dejara morir", aseguró el tío del pequeño

El domingo 31 de mayo, João Lucas Castor Nemezio Sales, de 11 años, fue atacado por un tiburón en la playa Piedade, en Jaboatão dos Guararapes. El niño estaba en la playa con su tío, Aldemir José, y otros dos niños. “Estábamos todos en el mar antes del ataque, yo acababa de salir del agua y los niños estaban jugando; entonces oí un ruido extraño y cuando me di la vuelta lo único que vi fue sangre", dijo conmocionado el familiar.

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"No lo pensé dos veces y me lancé al agua para sacar a mi sobrino", relató. "Estaba consciente y no dejaba de suplicarme que no lo dejara morir", expresó. Un tiburón toro mordió al niño alrededor de la 13:40 horas de la tarde, causándole graves heridas en la mano, la cadera y las piernas. Durante el ataque, el menor acabó perdieron la pierna.

El cirujano confirmó que su estado de salud es considerablemente grave, pero estable. "Perdió toda la sangre de su cuerpo". El colegio al que va el pequeño ha pedido a los alumnos y a los padres que donen sangre para salvarle la vida.

En la zona donde han ocurrido los dos ataques hay carteles de alerta de peligro que advierte de la presencia de tiburones cada 200 metros. En Jaboatao dos Guararapes los ataques de tiburones en las playas de Boa Viagem, Piedade y Candeias ocurren hace casi tres décadas.