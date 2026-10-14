Fue la madre de la bebé la que acudió a la Policía para denunciar que dos mujeres le habían sustraído a su hija menor, de un mes de vida

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La Policía Nacional ha detenido en Andújar, Jaén, a dos mujeres de 43 y 45 años tras la sustracción de una bebé de apenas un mes. El suceso tuvo lugar el jueves pasado aunque no se ha informado hasta este miércoles. Las dos detenidas se encuentran ya en libertad con cargos y con una medida cautelar de alejamiento hacia la menor y su progenitora.

Fue la madre del bebé la que se presentó en Comisaría de Andújar, con un alto nivel de estrés y nerviosismo, manifestando que minutos antes dos mujeres le habían sustraído a su hija menor, de un mes de vida, mientras se encontraba paseando por una céntrica calle de la localidad con el carrito.

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Al parecer, según relató a los agentes, la asaltaron de manera sorpresiva y le dieron un fuerte empujón, llevándose las dos detenidas el carrito del bebé, con la recién nacida en su interior.

La menor se encontraba en perfecto estado

Los policías que sabían la dirección de huida de las secuestradoras, según las indicaciones de su madre, establecieron un amplio dispositivo en el que participaron todos los agentes que en ese momento se encontraban prestando servicio --más de una veintena--, procediendo a cerrar todas las posibles zonas de huida de las autoras de los hechos.

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Fue un agente del dispositivo el que observó a dos mujeres con un carrito de bebé, que encajaban con las características manifestadas por la madre del bebé. Tras interceptarlas se pudo comprobar que en el interior del carricoche estaba la menor sustraída, que se encontraba en perfecto estado.

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Las mujeres pasaron a disposición judicial, decretando su puesta en libertad, con una orden de alejamiento de la menor y de la madre, de 300 metros. La investigación sigue abierta, sin tener todavía una hipótesis cerrada sobre el móvil de estas mujeres para llevarse a la bebé.