La madre de Rami, el niño de 12 años desaparecido en pleno temporal en Granollers, "tiene una corazonada de que su hijo sigue vivo"

Rami, el niño desaparecido en Granollers, entró en la recepción de un hotel y se le perdió la pista tras cruzar por una boda multitudinaria

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GranollersEl noveno día de búsqueda de Rami, el menor de 12 años con autismo desaparecido el domingo 4 de octubre en Granollers (Barcelona) durante el episodio de fuertes lluvias, concluía este martes sin novedades ni indicios sobre su paradero, han informado los Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

La investigación se ha centrado en el tramo de río Besòs que une Sant Fost de Campsentelles con su desembocadura, han señalado los bomberos en su cuenta de la plataforma X, donde han añadido que han vuelto a repasar el entorno del último punto de avistamiento, situado junto a un hotel. "Estamos sobre una amplia zona de búsqueda de unas 7.700 hectáreas y 18 kilómetro de río", han agregado.

Cómo ha sido el dispositivo de búsqueda

Los bomberos también han señalado que, paralelamente, los Mossos d'Esquadra han investigado la zona costera comprendida entre la desembocadura del citado río y Badalona, así como el litoral de Barcelona y una milla náutica mar adentro.

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El dispositivo de este martes ha contado con 50 unidades de los Bomberos de la Generalitat y 25 dotaciones terrestres, que han contado con el apoyo del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de Montaña y Submarino, el Grupo Canino de Investigación (GRCR), el Grupo de Apoyo de Actuaciones Forestales (GRAF), el Equipo de Prevención Activa Forestal (EPAF) y el equipo de drones de la Unidad de Medios Aéreos.

Además, conjuntamente con los Mossos d'Esquadra y por segundo día consecutivo, también revisarán alrededor del último punto donde fue visto el menor, un hotel cercano al Palau d'Esports de Granollers (Barcelona), donde los bomberos han instalado el mando de la búsqueda.

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Piden la colaboración ciudadana para encontrar a Rami

Los Mossos d'Esquadra pidieron a la ciudadanía que les ayude a encontrar a Rami. "Si lo ves o tienes alguna información, contacta con el 112", según solicitaron en un apunte en la misma red social.

El menor mide 1,73 metros de altura, es de piel morena y constitución gruesa, tiene el pelo corto y rizado y viste una camiseta turquesa y pantalones cortos y deportivos de color naranja.

Por su parte, los Mossos han explicado en las redes sociales que Rami vestía en el momento de su desaparición una camiseta turquesa y pantalón corto de color naranja y que podría estar desorientado, al tiempo que han pedido que si alguna persona puede aportar algún dato sobre su paradero, que llame al teléfono de emergencias 112.

La desesperación de la familia de Rami: "Sigue vivo"

Por su parte, la Plataforma Adonay tiene previsto este mismo miércoles desplazar a varios de sus miembros, acompañados por una coordinadora de SOS Desaparecidos, para rastrear los alrededores del hotel y revisar una zona que podría no haberse explorado en profundidad.

Mientras continúan las labores para encontrar al menor, su madre, Faouzia Benouizi, atraviesa momentos de desesperación. Según ha indicado Adonay a la web de 'Informativos Telecinco', la mujer "tiene una corazonada de que su hijo sigue vivo", aunque "teme que pueda estar encerrado con alguien". No obstante, se trata de una sospecha personal que, por el momento, no cuenta con indicios públicos que permitan confirmar un secuestro.

Las cámaras del hotel, una pieza clave para reconstruir el recorrido de Rami

Rami, que convivía con su madre en un piso, salió de su casa en la calle Bartomeu Serrat Argemí de Granollers sobre las 02:30 horas de la madrugada del 4 de octubre. Poco después, según Adonay, el menor habría entrado en el Hotel Ciutat de Granollers tras asustarse por los truenos cuando ya se encontraba en la calle. El niño habría avanzado hasta el ascensor, pero finalmente habría dado media vuelta y salido de nuevo al exterior.

En los primeros días de la búsqueda, la familia había explicado que la última imagen confirmada lo mostraba caminando por una calle paralela a las vías ferroviarias, no sobre los raíles. Ahora, la reconstrucción de lo sucedido en el hotel y sus alrededores es una de las cuestiones que queda por esclarecer.

Adonay destaca que aquella madrugada se celebraba una boda multitudinaria cerca del hotel, una circunstancia que abre nuevas preguntas sobre el recorrido del pequeño. Por ahora, no ha trascendido que alguno de los asistentes haya aportado información sobre Rami o que alguien haya explicado haberlo visto abandonar el lugar. En las inmediaciones también se encuentran los juzgados y otros edificios que podrían disponer de cámaras de seguridad, como una gasolinera. El contraste de esas grabaciones puede ayudar a determinar por dónde se movió el menor después de salir de casa y cuál fue su último recorrido conocido.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre Rami o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957.

Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.