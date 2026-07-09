Un bebé recién nacido ha sido dustraido del hospital de Gandía tras dar positivo en cocaína

La madre y el padre del menor estaban siendo investigados tras dar el bebé positivo en cocaína

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GandíaUna mujer ha sido retenida por varios agentes de seguridad en Gandía por la sustracción de su bebé en el Hospital Francesc de Borja la localidad valenciana. Según ha podido conocer el medio de comunicación 'Las Provincias', la Policía Nacional habría interrogado a esta mujer cuyo bebé habría dado positivo en cocaína.

Por su parte, el padre se encontraría en paradero desconocido junto a la mejor. Ahora, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Gandía investigan la desaparición de la recién nacido en el Hospital Francesc de Borja.

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Los padres, investigados tras dar positivo el bebé en cocaína

Los hechos habrían ocurrido sobre las 07:30 horas de la mañana de este jueves cuando "la mujer le ha dado el bebé a su marido y este último lo ha metido en una bolsa de deporte y lo ha sacado del hospital", recoge el medio de comunicación anteriormente citado.

Por su parte, 'ABC' ha podido conocer gracias a fuentes policiales que la investigación se centra en hallar el paradero del padre. "Sospechan que el progenitor, un hombre de 34 años de origen argelino, se habría llevado al pequeño. Su madre, de nacionalidad española, tiene 40 años", indican desde el periódico.

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Al parecer, los progenitores del bebé estarían siendo investigados porque el menor "había dado positivo en cocaína pocos días después de nacer", según han señalado fuentes del centro hospitalario y recogen desde 'Las Provincias'.

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También se ha podido conocer que ha sido la Generalitat Valenciana la que había asumido la guarda y custodia del bebé de forma urgente tras ser hospitalizado. Por eso, los padres del menor están ahora acusados de un delito de sustracción de menores.