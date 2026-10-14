La joven rechazó en varias ocasiones los ofrecimientos del detenido

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CádizUn hombre de 27 años ha sido detenido en Cádiz por la Policía Nacional acusado de agredir sexualmente a una joven de 19 años estudiante de erasmus. Los hechos se produjeron durante la madrugada del 27 de septiembre cuando la víctima, que se encontraba en un local de ocio nocturno junto a varias amigas, salió al exterior.

Al salir del establecimiento la víctima fue abordada por un hombre que se interesó por ella, le ofreció ayuda y la siguió hasta un establecimiento de comida rápida cercano, ha informado la Policía en un comunicado. A la salida, el hombre volvió a acercarse a la víctima y le ofreció acompañarla hasta su domicilio, algo que la joven rechazó.

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Ante esta situación, el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima, la sujetó por la cintura para conducirla a una zona apartada y poco transitada y, durante el trayecto, le realizó diversos tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento, ha explicado la Policía. Una vez en una zona alejada del tránsito de personas, el detenido inmovilizó a la joven, la agredió sexualmente y después la acompañó hasta las inmediaciones de las Murallas de San Carlos y la Alameda Apodaca, donde finalmente la dejó sola.

Posteriormente, la víctima le relató lo sucedido a sus amigas, que le recomendaron acudir a un centro hospitalario y denunciar lo sucedido. Una vez que la víctima fue atendida en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, la Policía Nacional fue puesta en conocimiento de los hechos.

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El presunto autor fue identificado y detenido gracias a los testigos y las imágenes obtenidas de diferentes establecimientos que habrían captado a la joven y al investigado durante parte del recorrido que hicieron. El juez encargado del caso ha ordenado el ingreso en prisión del presunto autor de los hechos.