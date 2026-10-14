El cuerpo de la anciana, que vivía sola, presentaba signos de violencia y la vivienda estaba revuelta, según fuentes policiales

Hallan muerta con signos de violencia una mujer de 82 años en Villamartín en Cádiz

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La Policía Nacional investiga como homicidio el hallazgo de una mujer de 83 años muerta y atada en su vivienda en Burgos, en el barrio de Gamonal. El piso, aunque no tenía forzada la puerta, presentaba indicios de haber sido revuelto.

Una persona cercana a la fallecida encontró el cuerpo sin vida de la anciana, pasadas las seis de la tarde, en una de las habitaciones de la vivienda, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos. El cuerpo de la mujer, que vivía sola tras quedar viuda, presentaba signos de violencia.

La Policía Judicial ha iniciado una investigación para esclarecer el homicidio, mientras se espera el resultado preliminar de la autopsia, que aportará más datos que permitan esclarecer lo ocurrido.