Un menor de 15 años ha resultado herido por un compañero de instituto tras cortarle en el abdomen con un bisturí en La Cistérniga, Valladolid

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La CistérnigaSusto en un instituto de la localidad vallisoletana de La Cistérniga. Durante la jornada de este pasado martes 13 de otubre, un estudiante de 15 años ha sido herido con un bisturí en su abdomen por otro compañero de clase. Según ha informado 'El Norte de Castilla', sobre las 13:00 horas un estudiante habría causado una incisión en el abdomen a un compañero al herirle con un bisturí mientras estaban jugando.

El suceso, en el que no se ha apreciado dolo o intencionalidad, obligó a movilizarse a varias patrullas de la Policía Local, de la Guardia Civil y a una dotación del Sacyl.

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El incidente entre los menores

El medio de comunicación anteriormente citado ha explicado que nada más recibir la llamada en la que se alertaba del suceso, el Servicio de Emergencias 112 recibía una llamada del centro alertando de lo que parecía una agresión entre alumnos.

Justo en ese momento, el servicio médico trasladó hasta el centro educativo a una ambulancia y a un helicóptero medicalizado.

Nada más llegar al instituto, los sanitarios atendieron al estudiante y decidieron trasladarlo hasta el Hospital Río Hortega en el soporte vital básico, descartando así el helicóptero medicalizado.

Al parecer, la víctima de 15 años presentaba una herida muy sangrante, aunque no revestía gravedad.

"El incidente habría tenido lugar en un intercambio de clases de los alumnos de cuarto de la ESO y ambos menores se encontraban jugando con el citado bisturí cuando se han producido las lesiones 'de manera fortuita'", indica 'El Norte de Castilla' tras hablar con fuentes de la investigación que han descartado que la agresión fuese premeditada o se produjese a raíz de alguna pelea entre menores.