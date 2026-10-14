Un menor de 16 años ha sido apuñalado con unas tijeras a la puerta de su colegio en Málaga tras una pelea de tráfico

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MálagaUn adolescente de 16 años ha tenido que ser ingresado en Málaga tras ser apuñalado cuando salía del instituto. El suceso ha ocurrido este pasado martes 13 de octubre cuando el menor era agredido con unas tijeras por parte del conductor de una furgoneta que había protagonizado un altercado con el padre de la víctima.

Según ha informado 'Diario Sur', la agresión con estas tijeras se produjo a las 14:30 cuando el padre del estudiante estaba esperando en su moto a que su hijo saliese del centro educativo situado en el barrio malagueño de La Victoria.

La agresión al menor

"2En ese momento, un hombre a bordo de una furgoneta habría golpeado la moto mientras estacionaba y, a pesar de que el padre del menor, habría conseguido sostenerla y evitar que cayera al suelo, ambos habrían comenzado a discutir", detallan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

La trifulca entre el padre del adolescente y el conductor de la furgoneta continuó cuando el menor ya se había subido al vehículo de dos ruedas. Justo en ese momento, el presunto agresor aprovechó para apuñalar al estudiante con las tijeras. En concreto, esta puñalada se produjo en la espalda del menor.

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Nada más clavarle las tijeras, el autor consiguió huir de la zona, pese a que los testigos que se encontraban a las puertas del centro educativo intentaron retenerle.

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Nada más producirse la agresión, el servicio de Emergencias trasladó a una dotación médica que atendió en un primer momento al joven.

Tras esta primera atención, el estudiante fue ingresado en un centro hospitalario de Málaga capital. Según han confirmado fuentes cercanas a la familia al medio de comunicación 'Diario Sur', el menor se encuentra fuera de peligro tras sufrir esta agresión con la tijera.