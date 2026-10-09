El asesino de su mujer en Valverde de Júcar sacó a sus hijas de la casa antes de matarla

Las dos hijas, de 6 y 14 años se quedaron solas, en la calle, mientras dentro de su hogar, su padre estaba matando a su madre para luego suicidarse.

El padre de la mujer presuntamente asesinada por su pareja en Valverde del Júcar, Cuenca, fue quien dio la voz de alarma: su familia acogerá a sus dos hijas

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El asesino de su exmujer en Valverde de Júcar planeó bien el asesinato. Hasta tal punto que sacó a sus hijas de la casa para quedarse con ella a solas, matarla y suicidarse, según ha adelantado el diario El Páis. Las dos hijas, de 6 y 14 años se quedaron solas, en la calle, mientras dentro de su hogar, su padre estaba matando a su madre para suicidarse después. Para dejarlas huérfanas, aunque será la familia de su abuelo la que las cuide a partir de ahora. Y todo porque ella, Luisa, había iniciado los trámites del divorcio. No había denuncias previas por violencia machista.

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El alcalde de Valverde de Júcar, Eduardo Mena, confirmaba que fue el padre de la fallecida el que avisó al Servicio de Emergencias 112 porque la hija mayor del matrimonio no podía acceder a la vivienda.

Luisa Girgiana Galvena tenía 37 años y era de origen rumano. Era cocinera y trabajaba en un restaurante llamado Las Rumanas. Su vida se truncó, una vez más, por querer rehacer su vida sin su pareja. Una vez más, él prefirió acabar con la vida de ambos antes que asumir la pérdida. Sin pensar en esas dos hijas que se quedaron en las puertas de su casa hasta que llegó su abuelo y la policía y los bomberos entraron para contemplar una nueva tragedia.

La pareja era conocida en Valverde de Júcar; ella, por su trabajo "en un bar muy querido del pueblo, por el que todo el mundo pasamos" y él, por su labor en una empresa de una localidad vecina, pero radicada también en Valverde. "Por eso, en un pueblo tan pequeño, no dejan de sorprender estas situaciones", ha lamentado.

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El Ayuntamiento de Valverde de Júcar ha decretado tres días de luto y ha suspendido todos los actos que tenía previstos para este fin de semana.

La delegada de la Junta de Comunidades en Cuenca, María Ángeles López, ha estado presente en esta concentración y ha trasladado públicamente su cariño y apoyo para la familia y, especialmente, "para esas dos niñas, que están atravesando un momento tan duro es que imposible imaginar".

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su "profunda tristeza y consternación" por la muerte de una mujer en Valverde del Júcar (Cuenca) este jueves y ha apuntado que "si se confirma que estamos ante un nuevo asesinato machista", también siente "una enorme rabia e indignación".

"Me duele profundamente que sigamos perdiendo vidas por una violencia que nunca deberíamos aceptar ni normalizar. No podemos resignarnos", ha manifestado en un mensaje en su cuenta en la red social 'X'.

42 mujeres asesinadas, 30 sin denuncia previa

Ya son 42 las mujeres asesinadas por violencia de género en España, un drama que no cesa. Ambas serán dos niñas más huérfanas que se sumarán a otros 539 desde que empezó la contabilidad, en 2013, y 29 solo en lo que va de 2026. El padre y la madre de Luisa se harán cargo de sus nietas.

30 de los 42 casos por violencia machista (71,4%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en diez de ellos (23,8%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Además, 27 de las víctimas mortales eran españolas (64,3%) y 15 de otro país (35,7%), mismos datos que los presuntos agresores. La estadística de Igualdad también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2023, con 51 mujeres asesinadas en el mismo periodo. Así, 2025 tenía hasta octubre 32 crímenes machistas y 2024 un total de 38.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con 12. Le sigue la Comunidad Valenciana, con seis; la Comunidad de Madrid, con cinco; Cataluña y Castilla-La Mancha, con tres; Aragón, Canarias, Cantabria y Navarra, con dos; y Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, con uno.