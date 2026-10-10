La concentración, convocada por el colectivo feminista Comando Violenta, ha reunido en el centro de la capital a decenas de conquenses

El asesino de su mujer en Valverde de Júcar sacó a sus hijas de la casa antes de matarla

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Valverde de JúcarLa ciudad de Cuenca ha acogido este sábado una concentración contra el asesinato de una vecina de Valverde del Júcar de 37 años a manos de su pareja, y para mostrar su rechazo a la violencia machista.

La concentración, convocada por el colectivo feminista Comando Violenta, ha reunido en el centro de la capital a decenas de conquenses, que han salido a la calle "con todo el dolor y la rabia” por este caso confirmado como violencia de género.

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Un nuevo crimen machista

Este crimen machista ocurrió el pasado jueves y fue el padre de la mujer quien alertó al 112 de que no podía acceder a la vivienda familiar, Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron al domicilio, a las 20:25 horas, encontraron los cuerpos sin vida de la mujer y de su pareja, ambos de nacionalidad rumana.

Patricia Gallardo, miembro de Comando Violeta, ha señalado este sábado a los medios de comunicación que la sociedad asiste "a noticias estremecedoras todos los días" y que el "terrorismo machista" se ha cobrado en lo que va de año la vida de 78 mujeres aunque el Ministerio de Igualdad solo lleve contabilizadas 42 víctimas.

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Ha explicado que esta es una de las reivindicaciones que el movimiento feminista “lleva haciendo años” para incluir a las mujeres no solo asesinadas por su pareja, expareja o con alguna relación sentimental, porque "las causas de la violencia machista van mucho más allá de tener una relación con una pareja”, ha insistido.

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“Hoy alzamos la voz por Luisa, por sus hijas, por todas las que ya no están, y por todas las que siguen viviendo con miedo. Y también, por todas las que sois supervivientes”, ha resaltado el colectivo en la lectura del manifiesto.

Han recordado que la víctima de Valverde de Júcar no había denunciado y se han preguntado “qué desamparo percibe una mujer de las instituciones que la han de defender para, incluso, plantearse la separación pero no denunciar”.

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Por eso, ha criticado un sistema “capitalista y patriarcal que demasiadas veces exige a las mujeres demostrar una y otra vez que están en peligro”.

Además, han recordado que de las 42 mujeres asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas, solo 12 habían denunciado, algo que, en opinión de las feministas, “demuestra las grietas y carencias del sistema de protección”.

Comando Violenta ha exigido "protección real" para las mujeres y sus hijos; servicios de acompañamiento a las mujeres que denuncian; alternativas habitaciones “inmediata y seguras” para las mujeres que “necesitan dejar sus hogares” y formación feminista “obligatoria” para profesionales de la justicia, fuerzas de seguridad, sanidad y servicios sociales.

Ayuda contra la violencia de género

El teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 horas a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Además, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.