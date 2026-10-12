Dos pescadores hallan el cadáver de un hombre en la orilla de la presa de Siles en Jaén

El cuerpo sin vida del hombre fue hallado a la altura del río Guadalimar y los pescadores avisaron al Servicio de Emergencias

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El cuerpo sin vida de un hombre de unos 65 años de edad ha sido hallado junto a una orilla del pantano de Siles, en Jaén, según se ha confirmado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Dos pescadores encontraron el cadáver de un hombre sobre las 17:45 horas de este domingo, sin que hasta el momento hayan trascendido las causas de la muerte.

Según avanzó Radio Sierra, el cuerpo sin vida del hombre fue hallado a la altura del río Guadalimar y los pescadores avisaron al Servicio de Emergencias, que trasladó la alerta a la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios.

Estos últimos decretaron el fallecimiento del hombre, tras lo cual se activó el protocolo judicial para esclarecer las causas de la muerte.