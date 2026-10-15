Un hombre de 48 años ha sido condenado a 12 años de cárcel tras abusar durante cinco años de una menor con la que convivía

El caso se conoció tras la carta que la víctima escribió a su tutor del colegio en la que le pedía perdón por ser tan mala estudiante

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BilbaoLa Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a un hombre de 48 años 12 años de prisión por abusar sexualmente en repetidas ocasiones de una menor con la que convivía desde 2018 hasta 2023, período en el que estuvieron compartiendo casa. Según la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Bizkaia, este hombre deberá indemnizar a la víctima con 60.000 euros y no podrá acercarse a ella a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante 20 años.

El caso que ha compartido 'El Correo' se destapaba gracias al tutor de la menor que recibió a final de curso en el año 2024 una carta de la víctima en la que le daba las gracias por ser su profesor. "Lo siento por haber sido tan mal estudiante este año, desde los 10 años hasta agosto del año pasado tenía un compañero de piso que me hacía cosas malas y este año que he aprendido que no estaba bien me está empezando a afectar mucho todo eso, por favor no le digas a nada a mi madre, me cuesta muchísimo hablar de esto y no quiero hacerle más daño, gracias por ser mi tutor", escribía esta menor de edad a su profesor.

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El protocolo y la ayuda a la menor

Nada más recibir la nota, el centro educativo en el que estaba matriculada la estudiante puso en marcha el protocolo de prevención de suicidios y la psicóloga contactó directamente con la madre de la menor para transmitirle el contenido de la misiva.

Fue entonces cuando la estudiante le relató los abusos sexuales que había sufrido durante cinco años en su domicilio por parte del que consideraban como alguien de su misma familia. Nada más conocer los hechos, la madre se trasladó junto a la menor hasta comisaría donde tramitó una denuncia contra este hombre de 48 años.

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Los abusos y la condena contra este hombre

Los abusos comenzaron en 2018 cuando este hombre se mudó al domicilio en el que vivían la víctima y su madre.

"Los hechos se producían cuando la madre de la niña, que consideraba al acusado 'un miembro de su familia', estaba fuera de la vivienda trabajando o cuando dormía. En un principio, el procesado sometía a la víctima a tocamientos, si bien la intensidad de las conductas se fue incrementando progresivamente, y ya en los primeros meses consumó agresiones sexuales con penetración, que se convirtieron en 'situaciones habituales y recurrentes'", explican desde 'El Correo'.

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Tras estos cinco años de abusos y otros dos años más hasta que se ha celebrado el juicio, el hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Bizkaia a 12 años de cárcel. Los magistrados encargados del caso destacan la solidez y veracidad del testimonio de la menor, descartando animadversión o fabulación.

"La resolución subraya de hecho que el procesado se aprovechó de la estrecha convivencia, la precaria situación económica familiar y la extrema vulnerabilidad de la víctima para imponer un dominio sexual continuado durante años, por lo que además de los 12 años de prisión y la indemnización de 60.000 euros le impone otras medidas", recogen en el medio anteriormente citado.