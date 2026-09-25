Andy Carroll, futbolista británico, ha confesado que es víctima de abusos sexuales: "Pienso en ellos todos los días"

El futbolista británico ha publicado su autobiografía en la que ha querido compartir este episodio que le ha ocasionado "un trauma"

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Sorpresa e indignación en el mundo del deporte británico al conocerse los abusos sexuales que ha sufrido el futbolista Andy Carroll. El deportista de 37 años ha publicado una biografía en la que ha confesado ser víctima de abusos sexuales.

Según sus propias palabras, esta agresión sexual ocurrió en 2021 y, desde entonces, piensa en ello "todos los días". Un trauma del que no se ha podido recuperar en estos cinco años.

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Los abusos sexuales que sufrió Andy Carroll

Al parecer, el jugador de 37 años, exfutbolista de Liverpool y Newcastle United entre otros, además de haber sido internacional con Inglaterra, desveló que los hechos ocurrieron hace cinco años, cuando un amigo de su por entonces novia se quedó a dormir en su casa después de un combate de boxeo.

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El abuso sexual se produjo cuando el futbolista estaba durmiendo y llevó a Carroll a echar a este individuo de la casa. Tras sufrir este episodio de abuso sexual, el deportista alertó a la Policía, mientras "lloraba en los brazos de la niñera de sus hijos", tal y como describe en el libro.

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Una vez llegaron los agentes a la vivienda y le tomaron declaración, el futbolista tuvo que enfrentarse al juicio por este episodio de abuso sexual. Andy Carroll tuvo que testificar en la corte y, finalmente, su agresor fue condenado a tres años de cárcel.

El motivo que le ha llevado a compartir este episodio de abusos sexuales

"Es algo sobre lo que me da miedo pensar y solo un puñado de personas sabían de ello hasta ahora. Hablé mucho sobre si ponerlo o no en el libro. Es algo de lo que me aterra hablar, pero me ha hecho la persona que soy hoy en día", reflexiona el deportista.

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Justo después, en la biografía el futbolista ha reconocido que hace público este episodio que sufrió en 2021 para ayudar a cualquier otra persona que haya sido víctima de un abuso sexual: "Si hablar sobre ello ayuda a una sola persona, habrá merecido la pena. Lo que me ocurrió me afecta en cada ámbito de la vida. Pienso en ellos todos los días y me hace difícil centrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma de lo que ocurrió no se ha ido".

La vida actual de Andy Carroll

Tras este episodio y una vida marcada por su trayectoria deportiva, el futbolista ha decidido publicar esta biografía en la que repasa sus 37 años.

Andy Carroll ha sido uno de los rostros más reconocidos en el mundo del fútbol británico. El jugador de 37 años ha formado parte de grandes clubes como el Liverpool y el Newcastle United y ahora juega en el Dagenham, que está en la Sexta división del fútbol inglés.