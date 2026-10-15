Pelayo Ortiz 15 OCT 2026 - 16:40h.

En ubicaciones como una residencia de ancianos o edificios de mucho tránsito, los plazos entre revisiones se acortan para garantizar su buen estado de uso y seguridad

El ascensor en el que han muerto dos personas en una residencia de Vélez-Málaga "tenía fallos recurrentes", según testigos

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El accidente mortal registrado en el ascensor de una residencia de mayores de Vélez-Málaga, en el que han fallecido dos personas, ha vuelto a poner el foco sobre los sistemas de seguridad y los protocolos de mantenimiento de estas instalaciones, presentes a diario en millones de desplazamientos.

"Los accidentes en los ascensores son algo muy raro”

Pese a la gravedad de lo ocurrido, los expertos insisten en que este tipo de sucesos son excepcionales. Jorge García, responsable de la empresa Duplex Ascensores Asturias, asegura que “los accidentes en los ascensores son algo muy raro”, hasta el punto de considerar que se trata del “medio de transporte más seguro, por encima de cualquier otro”.

Esa seguridad se sustenta en un estricto programa de mantenimiento e inspecciones periódicas regulado por la normativa vigente. Según explica García, las revisiones abarcan todos los elementos esenciales del sistema: “Realmente miramos todo: la máquina, la maniobra, el estado de los cables, el estado de las medidas de seguridad, limitador de velocidad, cables de tracción”.

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En el caso de las residencias de ancianos, los controles son más frecuentes y exigentes debido a las características de los usuarios y del propio servicio. “Esa inspección la hace una empresa ajena al mantenimiento del ascensor y en estos edificios se hace cada dos años”, señala el experto.

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Las comprobaciones no se limitan únicamente al funcionamiento del ascensor. También incluyen la evaluación de los sistemas de emergencia y rescate. Cuando se detectan deficiencias, el procedimiento establece un plazo para su corrección. “El inspector ya señala qué puntos ese ascensor no cumple con ellos y da un plazo de un año para corregirlos”, explica García.

Además de las revisiones periódicas, la seguridad se refuerza desde el mismo momento de la instalación mediante la incorporación de numerosas medidas de protección diseñadas para garantizar que los desplazamientos se realicen con las máximas garantías.