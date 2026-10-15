Muere una anciana de 82 años al desplomarse el ascensor de una residencia en Vélez-Málaga

Una anciana de 82 años ha fallecido tras desplomarse un ascensor de una residencia

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Una anciana de 82 años ha fallecido este miércoles tras desplomarse el ascensor de una residencia en Vélez-Málaga (Málaga), según han informado a EFE fuentes municipales, que han precisado que han resultado heridas cinco personas más que estaban en el interior del elevador.

La mujer ha muerto en el Hospital comarcal de la Axarquía, adonde había sido trasladada, al igual que el resto de heridos, tras el accidente, que se ha producido sobre las 20:30 horas. Hasta el momento no se tiene más información de cómo ha podido suceder el hecho de que se desplome el ascensor hasta provocar la muerte de la anciana.

Las causas de la muerte de la anciana

Al menos cinco personas más han resultado heridas ya que estaban en el ascensor de la residencia que, tras quedarse parado, ha terminado cayendo en picado. Una mujer de 82 años, se desconoce si era residente, ha resultado herida de gravedad.

A pesar de que fue trasladada por los servicios de emergencia al hospital. los sanitarios no han podido hacer nada por salvarle la vida y ha terminado falleciendo en el hospital, aunque las causas exactas tampoco han sido confirmadas.