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Sucesos

Muere un trabajador de 53 años al caer por el hueco de un ascensor en una obra en Málaga

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Efectivos de emergencias intervienen en el lugar del accidente laboral en Málaga donde murió el operario. Europa Press
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Un trabajador de 53 años ha muerto este viernes tras caer por el hueco de un ascensor en Málaga, según ha informado el 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido sobre las 12:19 horas, cuando compañeros de la víctima han alertado de que un operario se había precipitado por el foso de un ascensor en un edificio en obras en la calle Ingeniero Francisco Merino.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y Nacional, junto con Bomberos y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, que ha certificado el fallecimiento en el lugar.

El 112 ha dado aviso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales para investigar lo ocurrido.

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