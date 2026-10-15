La Policía sigue buscando a la persona que hirió a otra de un disparo cerca del Palacio de Congresos de Valencia

Buscan a un hombre que disparó por la espalda a otro cerca del Palacio de Congresos de Valencia y se dio a la fuga

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ValenciaAgentes del Grupo de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia siguen buscando a la persona que hirió a otra de un disparo este martes cerca del Palacio de Congresos de la ciudad y se dio a la fuga.

Según han confirmado fuentes policiales, los agentes permanecen con la operación abierta y continúan buscando al presunto autor del disparo. Ahora, la principal hipótesis con la que trabajan los investigadores es que el autor del disparo y la víctima eran conocidos.

El autor del disparo conocería a su víctima

Desde el medio de comunicación 'Levante-EMV' se ha apuntado que las cámaras de seguridad de la zona y varios testigos habrían captado el paso de víctima y autor en los momentos previos al ataque, "que muestran que ambos caminaban juntos por la acera de la citada avenida, plagada de restaurantes y bares con terrazas que, a esa hora, las 20.35 horas, tenían bastantes clientes".

Al parecer, debido a esta gran cantidad de testigos el agresor esperó "hasta llegar a la rotonda donde se sitúa el Palacio de Congresos para sacar el arma que llevaba oculta en una riñonera y realizar un único disparo en el abdomen a su víctima", recoge el medio de comunicación anteriormente citado.

Nada más producirse este disparo que le atravesó el estómago y que salió por su espalda, la víctima, un hombre de 46 años, se desplomó inconsciente al suelo, mientras que el autor del disparo se daba a la fuga hacia Burjassot.

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La investigación del ataque armado: un ajuste de cuentas, el posible móvil del crimen

Según los primeros indicios, la víctima, un hombre de Mali, recibió un disparo presuntamente efectuado por otro varón de nacionalidad colombiana, quien se dio a la fuga y es buscado por las autoridades policiales.

El herido fue atendido por un equipo médico del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que posteriormente lo evacuó a un centro hospitalario de la capital valenciana, donde se le intervino quirúrgicamente.

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Ahora, los investigadores del grupo de Policía de Homicidios se encuentran esperando a la recuperación de la víctima y a tener el permiso médico para tomarle declaración. No obstante, la principal teoría es que este ataque armado podría tratarse de un ajuste de cuentas.