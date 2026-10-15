Denuncian la agresión a un conductor del tranvía de Zaragoza en plenas fiestas del Pilar

El conductor sufrió la agresión por parte de cuatro jóvenes de entre 21 y 22 años

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ZaragozaLas fiestas del Pilar en Zaragoza han dejado una desagradable agresión en la capital aragonesa. Según denuncian desde el Comité de Empresa de Tranvías de Zaragoza, un conductor de tranvía habría sufrido una agresión por parte de varios jóvenes de entre 21 y 22 años.

El suceso ocurrió en la madrugada del pasado 13 de octubre cuando el tres jóvenes que se encontraban a bordo del tranvía comenzaron a sujetar las puertas de un vagón para facilitar la entrada de un cuarto individuo. "Ante la imposibilidad de reanudar la marcha, el conductor de la unidad abandonó la cabina y junto a un vigilante de seguridad les instó a despejar los accesos. La intervención habría derivado en un tenso enfrentamiento y un rifirrafe entre las partes", informan desde el medio 'El Periódico de Aragón'.

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La agresión a los trabajadores

Por su parte, el medio 'Hoy Aragón' ha podido conocer que gracias a fuentes conocedoras al caso que el conductor del tranvía y el personal de seguridad habrían sufrido una agresión mientras desempeñaban su trabajo por parte de estos jóvenes.

Tras la agresión, varios efectivos de la Policía Local acudieron de inmediato a la parada para tomar intervenir e identificar a los cuatro implicados. Sin embargo, las víctimas de la agresión no quisieron denunciar por lo que las fuerzas de seguridad no tramitaron un parte judicial en ese momento.

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No obstante, desde la empresa que gestiona los servicios del tranvía se ha abierto un expediente de investigación interna para conocer qué pasó en esa madrugada en el que el conductor sufrió una agresión. Además, la empresa conserva la totalidad de las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia de la unidad y del entorno, detallan desde 'El Periódico de Aragón'.

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Reacción a la agresión

Nada más conocerse la agresión, los sindicatos han denunciado el hecho en las redes sociales. "Lo ocurrido en el tranvía de Zaragoza durante estas Fiestas del Pilar es inadmisible. Un conductor y personal de seguridad han sufrido una agresión mientras realizaban su trabajo. A esto se suman actos vandálicos y situaciones de riesgo que ponen en peligro tanto a los trabajadores como a los usuarios", denuncian.

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Por último, desde esta cuenta de Instagram se ha pedido más medidas de seguridad para proteger a los trabajadores de los tranvías de Zaragoza: "No podemos normalizar la violencia, ni mirar hacia otro lado, ni conformarnos con palabras. Hacen falta medidas de seguridad eficaces, prevención y soluciones reales para que situaciones como estas no vuelvan a repetirse".