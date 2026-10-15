Una mujer de 30 años muere atropellada en la avenida Maestro Rodrigo de València

El siniestro se habría producido cuando la víctima accedió a la calzada mientras se dirigía a su vehículo.

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Una mujer de 30 años ha fallecido este jueves tras ser atropellada por un vehículo en la avenida Maestro Rodrigo de València, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y la Policía Local.

A las 12.20 horas se ha alertado al CICU de un atropello y se ha movilizado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de la joven.

Según las primeras investigaciones, el siniestro se habría producido cuando la víctima accedió a la calzada mientras se dirigía a su vehículo, que se encontraba estacionado en la zona, indican fuentes de la Policía Local.

La unidad de Policía Judicial del cuerpo municipal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el atropello.