Prisión para un septuagenario por agredir sexualmente a tres menores con discapacidad en Olot, Girona

Su forma de proceder siempre era la de abordar a las víctimas en la calle, conversar con ellas fingiendo conocer a sus familiares y darles dinero

Mantienen los 112 años de prisión para el hombre acusado de violación grupal a una mujer con discapacidad en Valladolid

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La Audiencia de Girona ha condenado a seis años y medio de cárcel a un vecino de Olot (Girona) de 70 años por agredir sexualmente a tres menores con discapacidad intelectual entre 2018 y 2019.

La Fiscalía pedía inicialmente para el procesado, que en el momento de los hechos tenía 63 años, veinte años de prisión por tres delitos de abusos y tres de corrupción de menores.

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Según el escrito de acusación, que ha reconocido el condenado, su forma de proceder siempre era la de abordar a las víctimas en la calle, conversar con ellas fingiendo conocer a sus familiares y darles dinero para llevarlas más tarde a una tienda de su propiedad y agredirlas.

Prohibición de acercarse a menos de 250 metros a las víctimas durante cuatro años

El procesado ha aceptado la pena, que incluye también el pago de dos multas de 4.320 euros, por lo que Fiscalía, acusación particular y defensa han llegado a un acuerdo para aplicar un atenuante de dilaciones indebidas por los ocho años transcurridos hasta la celebración del juicio, que ha reducido notablemente los años de cárcel.

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La acusación particular la ha ejercido la Generalitat de Cataluña, ya que, en el momento de los hechos, uno de los menores estaba bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

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La sentencia, dictada de viva voz por el tribunal, impide al agresor acercarse a menos de 250 metros de las víctimas durante cuatro años y le impone al menos dos años de libertad vigilada. En concepto de responsabilidad civil, el procesado, hasta ahora en libertad provisional, deberá pagar 6.000 euros a cada una de las víctimas por el daño moral causado.