Six Flags Over Georgia reabrirá sus puertas según lo previsto el 16 de octubre, pero la montaña rusa Goliath permanecerá cerrada temporalmente.

Hassan, el maestro que murió al caer en una montaña rusa, iba montado junto a su hijo: su mujer y su hija vieron todo desde abajo

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Cuatro niños resultaron heridos después de que Hassan Jihad Ibn Kariem cayera y muriera mientras viajaba en la montaña rusa Goliath el 12 de octubre, ha desvelado la policía. No en vano, el hombre cayó a gran velocidad y golpeó a más gente que estaba disfrutando de la atracción. Los niños fueron trasladados a hospitales locales con lesiones que no ponían en peligro sus vidas, según People.

“Comprendemos la preocupación de la comunidad por estos pasajeros”, dijo un portavoz, y agregó que, debido a su edad, la policía no compartirá ninguna información adicional con el público.

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Karlem habñia sobrevivido a un cáncer y al covid y su mujer y su hija a un incendio

Kariem estaba en el parque ese día para celebrar el cumpleaños de su sobrina. Su hija y su mujer vieron el accidente desde fuera de la atracción. Kariem trabajaba como gerente de TI en la Academia Internacional Wesley, según confirmó un representante de las Escuelas Públicas de Atlanta. Las Escuelas Públicas de Atlanta expresaron sus condolencias a los seres queridos de Kariem y lo recordaron como un miembro valioso de la comunidad escolar.

Elicia Day, amiga de la familia de Kariem, declaró a WSB que el educador había superado varios problemas graves antes de su muerte, entre ellos cáncer y COVID-19. Day también comentó que Kariem y su hija habían sobrevivido a un incendio de coche apenas unas semanas antes.

Tras el incidente, un portavoz de Six Flags Over Georgia expresó sus condolencias a la familia de Kariem y afirmó que el parque estaba cooperando con la investigación. "Lamentamos profundamente el incidente ocurrido hoy en nuestro parque. Nuestras más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos del visitante".

Six Flags Over Georgia tiene previsto reabrir sus puertas este viernes 16 de octubre aunque la montaña rusa Goliath permanecerá cerrada.