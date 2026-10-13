El accidente se produjo en Georgia, en EEUU, y la primera hipótesis es que el arnés de seguridad de Hassan pareció "soltarse" durante tres minutos y medio

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Hassan Jihad Ibn Kariem, maestro de 42 años, murió tras caer de la montaña rusa Goliath, de 61 metros de altura, en el parque de atracciones 'Six Flags Over Georgia', en Estados Unidos, el lunes en la que iba montado junto a su hijo. Las circunstancias de su muerte aún no están claras.

La primera hipótesis es que el arnés de seguridad de Kariem pareció "soltarse" durante los tres minutos y medio que duró la atracción y este "salió disparado" nada menos que 66 metros. Y todo mientras su mujer y una de sus hijas miraban desde abajo. El resto de gente que disfrutaba de la atracción le vio fuera del asiento pero en el primer instante lo consideró una broma.

"Su sangre salpicó a todos"

Segundos después estalló la tragedia. Y más cuando el cuerpo de Kariem chocó con varios vagones y se precipitó detrás de otra de las atracciones. "Su sangre salpicó a todos", relatan incrédulos los que vivieron la tragedia, aún sin creerse lo ocurrido. Los pasajeros fueron evacuados de los vagones de cuatro en cuatro tras el accidente, mientras descendían por una de las pendientes de la atracción, informa New York Post.

Goliath es conocida como una montaña rusa hipercoaster. Se inauguró en 2006 y alcanza velocidades máximas de 112 km/h durante el recorrido, siendo además la más alta del estado de Georgia. El trazado destaca por su longitud. La montaña rusa cuenta con aproximadamente 1.365 metros, a lo largo de los cuales los pasajeros atraviesan grandes pendientes, curvas cerradas y sucesivas elevaciones.

El viaje completo tiene una duración aproximada de 210 segundos, es decir, tres minutos y medio. Durante ese tiempo, los ocupantes experimentan cambios de altura y velocidad que constituyen algunos de los principales atractivos de la instalación.

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