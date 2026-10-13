Agentes de Policía del condado de Cobb y detectives de la Unidad de Delitos Graves del cuerpo se han desplazado al lugar de los hechos para investigar el incidente

Más de 100 usuarios demandan a un parque de atracciones de California por lesiones cerebrales sufridas en una montaña rusa

Compartir







Una persona ha perdido la vida y otras han resultado heridas tras precipitarse de una montaña rusa en movimiento en el parque de atracciones Six Flags Over Georgia, en Estados Unidos. Por el momento, se desconocen el motivo y la naturaleza del accidente.

Según ha informado la cadena local 'WXIA', afiliada a 'NBC', el Departamento de Policía del condado de Cobb ha confirmado la muerte, pero ha evitado concretar más información acerca de las lesiones registradas. También ha recogido relatos de testigos que lo vieron caer de la montaña y golpearse con diferentes partes de la atracción hasta en tres ocasiones.

PUEDE INTERESARTE El impactante vídeo de una atracción de feria rozando un edificio de viviendas en Alsasua, Navarra

Atracciones similares han quedado cerradas al público

El accidente tuvo lugar sobre las 16:00 del lunes, en la atracción Goliath, según informaciones de 'El País'. Tras lo ocurrido, múltiples agentes de la Policía de Cobb han acudido al parque, a donde también se han desplazado detectives de la Unidad de Delitos Graves del cuerpo para investigar las circunstancias del incidente, ha recogido la cadena estadounidense 'ABC'.

Por su parte, la empresa dueña de las instalaciones, Six Flags, ha emitido un comunicado en el que asegura estar "colaborando plenamente con las autoridades mientras completan su investigación".

PUEDE INTERESARTE Las hipótesis del accidente en el Parque Warner: todo apunta a que el hombre herido se desmayó y se golpeó contra la atracción

"Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido hoy a un visitante en nuestro parque", ha afirmado un portavoz en el comunicado. "También estamos brindando apoyo a los visitantes y miembros del equipo afectados", ha manifestado, compartiendo que sus "más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos del visitante".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En este contexto, la cadena de parques de atracciones ha anunciado que ha "cerrado temporalmente atracciones similares" en sus instalaciones.

Problemas con otra atracción en un parque en California, propiedad de esa misma empresa

El parque, situado a unos 19 kilómetros al oeste de Atlanta, es propiedad de Six Flags Entertainment Corp., empresa que se presenta como la mayor propietaria de parques temáticos regionales en Estados Unidos. En su comunicado, la empresa informó que su personal y las autoridades locales respondieron de inmediato, y que está colaborando plenamente con las autoridades mientras estas concluyen su investigación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Fue apenas el mes pasado cuando Six Flags anunció que cerraría definitivamente la montaña rusa X2 de su parque Magic Mountain en Valencia, California, donde el despacho legal Dordick Law Corp. comunicó que tres de sus clientes demandaron a la empresa tras haber sufrido, presuntamente, lesiones cerebrales catastróficas a causa de la atracción.

El bufete señaló que representa a más de 100 clientes que han alegado haber sufrido lesiones. Por su parte, Six Flags afirmó que la atracción X2 había superado numerosas pruebas de seguridad.