El asesino de los dos hermanastros de Mataporquera usó un machete y tenía un amplio historial delictivo

Ambos sufrieron un ataque con arma blanca al parecer originado tras una discusión.

El hombre de 52 años que ha matado a dos hermanastros en Cantabria, ingresado en psiquiatría tras ser detenido

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Dos hermanastros de 24 y 26 años han muerto en Mataporquera y el asesino, de 52 años, con un gran historial delictivo, ha sido detenido. Usó un machete para acabar con sus vidas. El presunto autor, sin parentesco con los fallecidos, ha sido detenido a primera hora de este viernes e ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha informado de estos hechos en una rueda de prensa en la que ha indicado que las víctimas, que eran vecinos del agresor, han sufrido un ataque con arma blanca al parecer originado tras una discusión. En este sentido, la Benemérita ha confirmado que este jueves por la tarde ya se produjo un incidente entre estas tres personas.

Los hechos han ocurrido en el rellano del portal de un edificio de la calle Libertad sobre las 4.30 horas y el presunto autor del doble homicidio ha sido detenido en su propio domicilio a las 8.30 horas.

Según ha detallado la Guardia Civil, poco antes de las 4.30 horas de este viernes fue alertada de una posible pelea en la calle Libertad de Mataporquera. Cuando llegaron los efectivos encontraron a dos hombres heridos por arma blanca, uno en la calle, que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios y que posteriormente fue trasladado al Hospital Tres Mares de Reinosa, donde falleció. El otro estaba en la entrada de su domicilio, donde también falleció.

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La Guardia Civil encontró en el lugar un arma blanca con restos de sangre que fue intervenida para su análisis, por si pudiera ser la utilizada en la agresión. Igualmente, los agentes averiguaron la identidad del presunto autor, un vecino de la localidad de 52 años, y comenzaron a buscarlo. Establecieron un dispositivo en torno a su domicilio al sospechar que podría estar allí escondido.

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Pasadas las 8.30 horas de esta mañana, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil entró en el domicilio, donde localizó y detuvo al presunto autor. Hasta el lugar se había desplazado también un negociador de este Cuerpo por si hubiera sido necesaria su intervención.

La Guardia Civil continúa la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.