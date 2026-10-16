Nadie en Bend Oregón podía imaginar que un día en la escuela de Silver Rail acabara así con velas, con lágrimas y con canciones para calmar el dolor.

Cinco muertos, entre ellos tres niños, una profesora y el propio atacante, por un tiroteo en una escuela de Oregón, EEUU

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Nuevo tiroteo en una escuela de Estados Unidos que deja cuatro víctimas, tres niños muy pequeños -de cinco, ocho y 11 años- y un profesor. El atacante, de 16 años fue abatido.

La llamada de Emergencias pone los pelos de punta. "El tirador ha sido tiroteado por el padre de uno de los alumnos". El hombre ya es considerado un héroe. Otros dos miembros de la comunidad escolar, un niño de siete años y un profesor, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital, informó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz.

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Nadie en Bend Oregón podía imaginar que un día en la escuela de Silver Rail acabara así con velas, con lágrimas y con canciones para calmar el dolor. Lloran por la muerte de Roahm Summer de 5 años, otros dos compañeros de 8 y 11 años y una de sus profesoras. Rezan para que otro alumno de 7 y otra maestra hospitalizados, salgan de su situación critica. Les disparó un chaval de 16 años, un adolescente que antes había disparado contra una furgoneta en plena calle. "Casi me mata", dice el conductor, que sabe que solo un milagro ha impedido su muerte. Era la una de la tarde.

Según la policía, el joven entró en la escuela disparando contra las cerraduras de la entrada. Estas fueron bloqueadas cuando empezó el tiroteo fuera, pero el joven logró entrar. Un transeúnte que vio la escena, entró tras el atacante, le persiguió y le disparó. Era el padre de uno de los alumnos.

Los agentes que acudieron al centro, encontraron a las víctimas y al sospechoso muertos. Las autoridades no divulgaron la identidad del joven ni precisado el tipo de arma utilizada o el número de disparos.

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La gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, pidió a la comunidad centrarse por ahora en el duelo y dejar para más adelante las preguntas sobre lo ocurrido. "Habrá tiempo para responder a todas las preguntas que nos hacemos ahora y para buscar más maneras de evitar que esto vuelva a suceder", afirmó.

Por su parte, el superintendente del distrito escolar de Bend-La Pine, Steve Cook, pidió a las familias que acompañen a sus hijos: "Por favor, abracen fuerte a sus hijos y a sus seres queridos esta noche". El distrito anunció la suspensión de las clases y actividades escolares del viernes.

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Estados Unidos ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va de este año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.