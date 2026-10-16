Buscan a Antonio, de 65 años, desaparecido desde hace 13 días en Gualchos, Granada

La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido en sus redes una alerta urgente en la que se pide colaboración ciudadana

Localizan con vida a la perra de Salva Martín, el hombre de 68 años desaparecido en Losar de la Vera, Cáceres, a finales de septiembre

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Las autoridades y su familia siguen buscado a Antonio A.C., un hombre de 65 años desaparecido el pasado 3 de octubre en la localidad granadina de Gualchos. La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido en sus redes una alerta urgente en la que se pide colaboración ciudadana.

Antonio mide 1,75 metros, es de complexión corpulenta, tiene el pelo canoso y ondulado, y los ojos azules. En la imagen que han difundido aparece con bigote y una camisa de cuadros claros. Antonio tiene un Fiat Panda de color gris, con matrícula 9209 DPM.

La alcaldesa de la localidad, Toñi Antequera, ha señalado a ‘Ideal’ que la información de la que se dispone es “muy limitada”. La familia lleva dos semanas sin noticias de Antonio y ya ha puesto la correspondiente denuncia por su desaparición en el cuartel de la Guardia Civil.

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La asociación pide que cualquier persona que pueda haber visto al desaparecido, o su coche, se ponga en contacto con ellos al teléfono: 868 286 726 o al correo electrónico: info@sosdesaparecidos.es