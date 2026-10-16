Gonzalo Barquilla 16 OCT 2026 - 12:51h.

Sofía, la menor desaparecida el 23 de agosto en Castronuño, fue localizada por las autoridades y se encuentra en buen estado

La Policía y la Guardia Civil localizan a Radia, una menor de 16 años desaparecida en Calpe desde hace más de un año

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La Guardia Civil ha localizado en buen estado a Sofía, la menor de 16 años que desapareció el pasado 23 de agosto en la localidad vallisoletana de Castronuño. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha agradecido el trabajo del instituto armado este viernes en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Cuando se conoció la desaparición, una de las informaciones que trascendieron en Castronuño apuntaba a que la joven habría mantenido una discusión con sus padres antes de abandonar voluntariamente el domicilio. El alcalde del municipio, José Ignacio Vázquez, explicó entonces que esa era la versión que circulaba entre los vecinos y que la menor habría salido para encontrarse con unas amigas.

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La joven no regresó posteriormente a su casa y pasaron los días sin que su familia tuviera noticias sobre ella. Las autoridades pusieron en marcha entonces una búsqueda para tratar de localizar a Sofía.

El CNDES difundió la alerta para tratar de localizarla

Ante la falta de noticias sobre Sofía, el CNDES difundió una alerta para pedir la colaboración ciudadana y tratar de obtener cualquier información que pudiera ayudar a encontrarla. El cartel incluía entonces la imagen de la menor y otros datos que podían facilitar su identificación.

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La alerta se mantuvo activa mientras continuaba la búsqueda

La alerta se mantuvo activa mientras continuaba la búsqueda. Finalmente, la Guardia Civil ha conseguido localizar a Sofía en buen estado y el CNDES ha confirmado que el caso ha quedado resuelto. La menor ya se encuentra con sus allegados. Desde el instituto armado piden que, en caso de contar con información sobre una desaparición, los ciudadanos contacten con el 062.