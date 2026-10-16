Salvador Martín fue visto por última ve el pasado 28 de septiembre en sui pueblo de Losar de la Vera, Cáceres

Buscan a Salva, de 68 años, desaparecido con su perro Tronky en Losar de la Vera, Cáceres: la Guardia Civil pide voluntarios

Compartir







Agentes de la Guardia Civil han informado de la localización con vida de la perra de Salvador Martín, el hombre de 68 años desaparecido desde el pasado 28 de septiembre del municipio de Losar de la Vera en Cáceres.

La localización del animal es la primera señal positiva en esta búsqueda que ya dura casi tres semanas y que desde el pasado 7 de octubre había bajado de intensidad al darse por concluida la fase de rastreo "intensivo".

Fuentes del Instituto armado señalan, no obstante, que las labores de búsqueda en la zona se mantienen mediante las patrullas de Seguridad Ciudadana que se encuentren de servicio en la zona.

La Guardia Civil continúa desarrollando distintas actuaciones de investigación dirigidas a determinar el paradero del desaparecido y esclarecer las circunstancias de su desaparición. En este sentido, subraya que mantiene activas "todas las líneas de investigación" y continúa trabajando para tratar de localizar al hombre desaparecido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La hermana de Salva, sobre la desaparición: "Tenía bastante memoria perdida"

Manoli, la hermana de Salva, ha explicado en 'Canal Extremadura' que Salva tenía "bastante memoria perdida". Cuenta que él siempre estaba en la puerta del hotel y sospecha que alguien se lo haya llevado del pueblo. “Pensamos que alguien se lo ha llevado en coche”, aseguró la mujer a 'El Periódico de Extremadura' hace unos días.

"Él se puede caer en un terraplén o en algún sitio, pero la perra volvería sola al hostal, a su casa, y no hay rastro ni de él ni de la perra", decía sobre la desaparición tanto de su hermano como del animal. Un momento de angustia en directo donde la mujer se temía lo peor: "La verdad es que ya no sabe uno qué pensar".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Con los días que llevan buscando y no han encontrado nada. Estoy muy agradecida también a los vecinos por lo que están haciendo", decía antes de que apareciera la perra de su hermano Salvador. Ahora, la investigación continúa su curso tras aparecer la perra después de casi un mes.