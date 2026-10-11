Redacción Andalucía 11 OCT 2026 - 13:43h.

La agresión se habría producido en una discoteca ubicada a las afueras de Cúllar Vega, Granada, por causas que investigan

El joven, que resultó herido crítico, ingresó el sábado de madrugada en el hospital donde este domingo ha fallecido

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GranadaUn joven de 21 años ha muerto después de permanecer horas hospitalizado tras ser presuntamente apuñalado en un local de ocio ubicado en la localidad de Cúllar Vega (Granada), tal y como ha confirmado la Guardia Civil a Informativos Telecinco.

Según publica el diario 'Ideal', el chico sufrió varias heridas causadas con un arma blanca cuando se encontraba en una discoteca situada a las afueras del municipio, cerca de la carretera GR-3304. Se desconocen los motivos del ataque.

La agresión habría ocurrido de madrugada y la víctima tuvo que ser evacuada al Hospital Universitario Clínico San Cecilio, donde quedó ingresada a las cinco horas del sábado en estado crítico, especifican desde la Benemérita.

Sin detenidos aún, investigan lo ocurrido

Finalmente, este 11 de octubre ha fallecido. Los agentes del instituto armado ya investigan los hechos y tratan de dar con la persona o las personas que se habrían visto implicadas en el apuñalamiento. Por el momento no hay detenidos.