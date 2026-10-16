Dos hermanastros, menores de 30 años, han muerto tras producirse una pelea entre familias en Valdeolea, Cantabria

El hombre de 52 años que ha matado a dos hermanastros en Cantabria, ingresado en psiquiatría tras ser detenido

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ValdeoleaDos hermanastros han muerto de forma violenta esta madrugada en Mataporquera, Cantabria, y la Guardia Civil ha detenido al presunto autor, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Las primeras informaciones apuntan a que podría haberse producido una pelea con armas blancas entre familias en el municipio cántabro de Valdeolea, según han confirmado fuentes policiales. Los agentes habían establecido un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al presunto autor, que está detenido.

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El autor, ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

El presunto autor de estas dos muertes es un hombre de 52 años que ha matado a dos vecinos en Mataporquera (Valdeolea) esta madrugada.

Las víctimas, de 24 y 26 años, eran hermanastros, y el presunto autor, con numerosos antecedentes y sin parentesco con los fallecidos, ha sido detenido a primera hora de este viernes e ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

La Guardia Civil ha informado de estos hechos en una rueda de prensa en la que ha indicado que las víctimas, que eran vecinas del agresor, han sufrido un ataque con arma blanca al parecer originado tras una discusión.

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Incidente previo

Los hechos han ocurrido en el rellano del portal de un edificio de la calle Libertad sobre las 4.30 horas y el presunto autor ha sido detenido a las 8.30 horas.

En este sentido, la Benemérita ha confirmado que este jueves por la tarde ya se produjo un incidente entre estas tres personas. Poco antes de las 4.30 horas de este viernes, la Guardia Civil fue alertada de una posible pelea en la calle Libertad de Mataporquera.

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La muerte de los dos hermanastros

Cuando llegaron los efectivos encontraron a dos hombres heridos por arma blanca, uno en la calle, que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios y que posteriormente fue trasladado al Hospital Tres Mares de Reinosa, donde falleció. El otro estaba en la entrada de su domicilio, donde también falleció.

La Guardia Civil encontró en el lugar un arma blanca con restos de sangre que fue intervenida para su análisis, por si pudiera ser la utilizada en la agresión.

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Igualmente, los agentes averiguaron la identidad del presunto autor, un vecino de la localidad de 52 años, y comenzaron a buscarlo. Establecieron un dispositivo en torno a su domicilio al sospechar que podría estar allí escondido.

Pasadas las 8.30 horas de esta mañana, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil entró en el domicilio, donde localizó y detuvo al presunto autor. Hasta el lugar se había desplazado también un negociador de este Cuerpo por si hubiera sido necesaria su intervención.

La Guardia Civil continúa la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.