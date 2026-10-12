Los hechos han ocurrido en torno a las seis de la mañana en la calle Marquesa de Pineres

El tercer implicado, al que vieron con un palo, abandonó el lugar mientras los otros fueron atendidos por los servicios sanitarios

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MéridaVecinos del centro de Mérida han sido testigos de una reyerta entre varios hombres que ha acabado con dos de ellos heridos y uno bajo búsqueda policial después de protagonizar una violenta pelea.

Los hechos han ocurrido a aproximadamente las seis de la mañana de este lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la calle Marquesa de Pineres, en pleno centro de la ciudad.

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Pele a palos en el centro de Mérida

Según testigos citados por El Periódico Extremadura, uno de los implicados, al que están buscando, portaba presuntamente un palo durante la reyerta, siendo que los otros dos tuvieron que ser trasladados en ambulancia como consecuencia de sus heridas.

Ante lo ocurrido, y mientras los vecinos temen por la seguridad en el barrio, quienes presenciaron los hechos no dudan en afirmar que los implicados podían estar bajo los efectos del alcohol o las drogas en el momento en que ocurrió todo.

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Por el momento, y según refiere el citado medio, no se han especificado los motivos que desencadenaron la pelea, mientras las autoridades investigan lo sucedido, que fue grabado en vídeos que ya circulan por las redes sociales.

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En uno de estos últimos, se aprecia cómo uno de los heridos es asistido por los servicios sanitarios a la llegada, trasladado junto a otro mientras el tercer implicado abandonó el lugar de los hechos.

A este último, según los testigos, lo estaría buscando la Policía Nacional.

Mientras, los vecinos manifiestan su hartazgo ante el temor de que algún día suceda algo peor en la zona, asegurando que llevan ya años alertando de que los problemas de convivencia y altercados de este tipo se suceden en las inmediaciones. Por ello, lo ocurrido este lunes ha vuelto a incrementar la crispación, con los afectados reclamando medidas urgentes en la zona, en la que piden una mayor vigilancia y control.