Redacción Andalucía Europa Press 17 OCT 2026 - 16:29h.

Los disparos con armas de fuego se registraron en la madrugada de este 17 de octubre en la calle Sierra María

La víctima hospitalizada es un hombre senegalés que fue alcanzado por impacto de bala en el abdomen

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AlmeríaUn tiroteo entre dos grupos enfrentados se ha saldado con un herido grave y varios leves tras producirse disparos con armas de fuego en la localidad de Pechina (Almería).

Este suceso, que se suma a otro ocurrido en la capital con un muerto, tuvo lugar en la madrugada de este 17 de octubre, según han concretado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

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Sin detenciones de los implicados por el momento, el 'Diario de Almería' publica que la víctima hospitalizada tras recibir un impacto de bala es un senegalés que fue alcanzado en el abdomen durante las detonaciones.

Disparos a casas y otro tiroteo antes en un cortijo

Con bastante sangre brotando de su cuerpo, fue estabilizado y evacuado de urgencia a un centro sanitario. Los agentes movilizados hasta la calle Sierra María, donde se alertó del tiroteo, desplegaron un dispositivo en la zona.

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Pretendían prevenir otro enfrentamiento después de ese último, con disparos a fachadas de casas, tal y como detalla el citado medio. También informa de unos hechos similares unas horas antes.

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No en el mismo sitio, pero sí en el término municipal de Pechina, en la zona de Los Cortijillos. Otra pelea entre grupos acabó con disparos con una escopeta y un herido tras recibir una paliza.