Los Mossos investigan la muerte a tiros de un hombre en un estudio de tatuaje de Badalona: pudo ser un atraco

Según ha informado el diario Metrópoli, dos atracadores habrían matado a un tatuador en un local, denominado Clandestino Tattoo Studio.

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Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte a tiros de un hombre en Badalona (Barcelona), en un incidente ocurrido este viernes en un estudio de tatuaje.

La policía catalana ha informado de que sobre las 18:00 horas de este viernes han recibido el aviso de una agresión en el interior de un establecimiento y de que, al llegar al lugar de los hechos, los agentes localizaron a un hombre herido crítico. Pese a las maniobras de reanimación practicadas por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), la víctima ha terminado muriendo, han señalado.

La División de Investigación Criminal de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y el caso se encuentra bajo secreto de actuaciones.

Según ha informado el diario Metrópoli, dos atracadores habrían matado a un tatuador en un local, denominado Clandestino Tattoo Studio, ubicado en la avenida Martí i Pujol, 301, de Badalona.